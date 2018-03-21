海巡PP-10018艇除役 當年獲救機工長：隊員拍手聲救命

2018-03-21 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



海洋巡防總局今天上午在基隆海巡隊碼頭，舉行PP-10018巡防救難艇除役典禮，105年救援德翔台北輪時，空勤直升機墜海，這艘巡防艇即刻救援，成功救起機工長許翊揚，及總局特勤隊員特勤隊員施銘杰。許翊揚今天憶往說，「當時昏迷已放棄求生意志，但隊員的拍手聲音驚醒了我」。

105年3月11日德翔台北輪擱淺北海岸，時任PP-10018艇艇長憶及，當時海洋巡防總局特勤隊、空勤總隊等5人駕駛空偵機，前往「德」輪準備吊掛6名勘查人員離貨輪時，發生直升機墜海。

當時PP-10018艇赴現場海域後，在惡劣海象中，雖然不幸發生2人傷亡憾事，成功救起機工長許翊揚，及總局特勤隊員特勤隊員施銘杰，並協助引導前來救援之空偵機吊掛餘3名人員。

小隊長李賜福回想起當時海象的波濤洶湧，仍有餘悸，「當時只有一個念頭，拚盡全力救人」。

當時被救起的許翊揚及施銘杰前來見證，許翊揚說，當時幾近昏迷狀態，已放棄求生意志，但隊員的拍手聲音驚醒他，像叫醒他一樣，並引導他穿過救生圈，救了一命。

施銘杰表示，看到防巡艇來救援，就像看到了希望，也讓他親自體會到為何海巡人員被叫「海上媽祖」。

大陸船常越界捕魚，100噸巡防艇是掃蕩主力，其堅實的鋼質船身，耐波性遠較一般玻璃纖維之巡防艇優良。PP-10018艇執勤期間曾帶案多達45艘大陸紅螞蟻，在早期可謂成果輝煌，有效遏止紅螞蟻肆虐。

「紅螞蟻」一詞是指早期大陸漁船越界氾濫，且群聚捕魚，在海巡艇雷達上顯現出一大群紅點，酷似一群紅色螞蟻，故海巡人員將其取名紅螞蟻的稱號

除役典禮由海洋巡防總局巡防組長王正信主持，由艇長繳還艇鑰，接著舉行降旗儀式，歷任13名艦長來了8位觀禮，最後由王組長以白色油漆塗銷艇身上的舷號，簡單隆重地完成整個除役典禮，PP-10018艇正式功成身退。