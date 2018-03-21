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租用F-15戰機？國防部長嚴德發以「三沒」加以否認

2018-03-21 10:29聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對近日傳稱台美評估以租借方式，租借我租借F-18或F-15戰機給台灣，國防部長嚴德發上午表示，「沒需求，沒規劃，都沒有」。他並表示，我國尚未對美提出採購F-35的需求，而他不否認我方還有其他選項，「都在評估當中」。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，民進黨立委蔡適應表示，過去我國曾向美租用軍備，如諾克斯艦、新港級登陸艦、T-38高教機等，近日傳稱台美評估以租借方式，租借我租借F-18或F-15戰機給台灣，我方是否確實有此一選項？我方是否確曾對美提出採購F-35戰機？

嚴德發表示，F-35符合空軍作戰需求，是很好性能的飛機，是我方選項之一。但目前未向美提出，他不否認還有其他選項，「都在評估當中」。

空軍副參謀劉峯瑜則表示，空軍會依據未來的威脅，有近中遠程規劃，下一代戰機需求，目前朝向國機國造與國防自主來作研究，近程先作IDF與F-16戰機的性能提升。

但蔡適應質疑，國軍在漢光演習兵推其實已將F-35戰機參數置入，對此，國防部聯三作戰次長姜振中一度否認，但蔡提出軍方媒體報導引述姜振中的說法，確證軍方確實有此一舉。姜振中坦承，確實有這個參數，但他也曾向記者表達「沒有有沒有的考量」。

嚴德發表示，目前F-16與IDF都已性能提升，主力戰機執行空防任務沒有問題，幻象戰機後續維保也已與法方完成簽約，後續幻象是否要升級，會再規劃。但租用，沒有這個需求；對區域穩定有幫助的，我們都會考量，但近期不會有任何規劃。

民進黨立委蔡適應質疑，國軍在漢光演習兵推其實曾將F-35戰機參數置入，對此，國防...
民進黨立委蔡適應質疑，國軍在漢光演習兵推其實曾將F-35戰機參數置入，對此，國防部聯三作戰次長姜振中一度否認，但蔡提出軍方媒體報導引述姜振中的說法，確證軍方確實有此一舉。圖／翻攝自立法院直播畫面
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幻象戰機嚴德發F-35

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