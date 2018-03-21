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專家：華府認為 台灣晩春或今夏將提F35戰機邀價書

2018-03-21 08:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導

我方亟欲採購的F35戰機。美聯社資料照
我方亟欲採購的F35戰機。美聯社資料照
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台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書撰文披露，據美國官員透露，台灣雖在年初前後確曾與美方討論包括無人機在內的十餘項新軍購需求，但並未正式申購F-35。華府政策圈內人則預計台灣最快也要等到晚春或今夏才可能提出F-35的邀價書（Letter of Request/LOR），啓動美方的審查程序。

他表示，熟悉內情的台美人士普遍對於川普政府短期內批准F-35B不看好，而去年雙方政府高層交流時似還曾出現混淆訊息，令華府對台北在短期內採購新戰機的意圖平添疑惑。

但梅復興說，這並不意味著正式申購F-35的動作毫無意義或不會有所收穫。事實上，正式表態應會有助掃除前述美方存慮，並在美國正戮促印度-太平洋地區盟邦擴建能量抗堵中共的當兒，具體展現台灣自我防衛決心暨扮演積極角色意願，更是加分之舉。當然，政府若認真支持此案，則勢須適時對採購新戰機所需預算資源宣示承諾。

梅復興表示，蔡政府今年提出包括新戰機在內的軍購需求，除前述考量外，亦不無政治盤算。台灣每逢總統大選都會期望美國政治加持，而軍售總是極有力的表態象徵。故若這些軍售案可在未來一年多內獲美方批准，則無論對執政黨還是台灣的兩岸關係都無異春雨添花。且對此藍綠均然，無需厚非。馬政府2011年9月吞下美國天價F-16性能提升案並倉促通過預算便是明例。

梅復興說，若川普政府目前不願出售F-35，則很可能提出其他方案來填補我空軍質量上之過渡需求。而這將與雷根政府1982年拒提供先進戰機後增售我60架F-5E/F的意義相仿。相對的，我軍方據信也已對各種可能結果做了功課。事實上，之前媒體曾報導空軍考慮向美申購包括二手F-15C/D、延壽升級型F-15 Eagle 2040C、F-18E/F與F-18XT等機型的傳聞就顯係來自相關的參謀研究。

F-35戰機空軍

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