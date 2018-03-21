幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

空軍一架編號2040的幻象2000-5型戰機，去年（2017年）11月7日晚間，在北部外海進行夜間訓練時失聯，海空搜索、打撈至今，機上飛官何子雨上尉仍生死未卜。何子雨妻子今天在臉書貼文，呼籲大家幫幫她，分享她尋夫的文章，希望有何子雨的蛛絲馬跡。

●內容如下：

我的丈夫何子雨（78年次，身高183公分，體重96公斤）106年11月7日晚間執行幻象戰機訓練任務時失聯，在台灣東北海域光點消失，打撈船家找遍所有可能的點，什麼都沒有⋯已經沒有範圍可以找了。

他沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多遠，飛了多久，可能往東、往西、往南、往北，可能被外星人抓走了，可能穿越時空了，可能在某個孤島上跟足球當朋友，可能失去記憶在外面遊蕩，可能重傷在某個醫院昏迷，我每天都在想各種可能。

六度分隔理論說，平均透過六個人就可以認識全世界。也許你的朋友的朋友的朋友在11/7當天有聽到奇怪的聲音，看到奇怪的飛機，或是聽說了什麼奇怪的傳言。

拜託！能不能幫忙轉發這篇文章，讓這個訊息傳出去⋯任何的蛛絲馬跡，對我們來說都很重要，沒有找到東西前，就是還有希望⋯。