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鷹式飛彈突擊排部署綠島 參謀總長李喜明督導戰備

2018-03-20 22:33聯合報 記者洪哲政╱即時報導

鷹式飛彈以「突擊排」為單位部署綠島，參謀總長李喜明今天前往當地督導戰備整訓，空軍也披露，駐防綠島的是防空623營1連「突擊排」。

李喜明抵達綠島營區，分別到空軍緑島氣象雷達及探空分隊、防空623營1連突擊排實施慰勉及戰備視導，由防空部副指揮官劉孝堂等將校陪同，總長聽取任務簡報，了解戰訓整備、裝備維保和營區設施運作概況。

李喜明抵達綠島營區，分別到空軍緑島氣象雷達及探空分隊、防空623營1連突擊排實施...
李喜明抵達綠島營區，分別到空軍緑島氣象雷達及探空分隊、防空623營1連突擊排實施慰勉及戰備視導，由防空部副指揮官劉孝堂等將校陪同。圖/空軍緑島氣象雷達及探空分隊
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綠島空軍飛彈

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