鷹式飛彈突擊排部署綠島 參謀總長李喜明督導戰備

2018-03-20 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



鷹式飛彈以「突擊排」為單位部署綠島，參謀總長李喜明今天前往當地督導戰備整訓，空軍也披露，駐防綠島的是防空623營1連「突擊排」。