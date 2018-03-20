陸官校友會自擬褒揚狀 葬禮當天贈繆德生家人

2018-03-20 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



陸軍退役上校繆德生因為參加年改抗議行動，2月27日於立院墜樓重傷，延至3月5日不治。陸軍官校校友總會特別自行製作一張褒揚狀，共有13位上將聯名簽署，將於3月22日喪禮當天，由前行政院長郝柏村頒給繆德生的遺孀。

這份褒揚狀的形式略似由政府頒發、總統署名的褒揚令，內容為：

『故陸軍退役上校繆德生成長於革命家庭，素懷報國大志，仰先烈精神而投效黃埔。卒業於陸軍軍官學校正四十八期，歷練排、連、營長、參謀長等軍中要職，期間戮力從公，殫精竭慮，獲頒忠勤、陸光、金甌、弼亮、景風、寶星等勳獎章。

繆君深諳民族大義，服膺 領袖遺訓，以炎黃世冑為傲；曾耗時近百日，徒步三千餘公里，由廣州行至盧溝橋，緬懷革命先烈，憑弔北伐及抗戰足跡，其恆心毅力，非常人所及也！

如今民粹盛行，日月失色，藍天蒙塵，繆君深感國勢阽厄，為捍衛中華民國，反對台獨盛行，維護軍人尊嚴；多次在街頭伸張正義，為黃埔捍衛中華民國先鋒而犧牲。

其忠昭日月，浩氣長存，實為黃埔精神之楷模。全體校友引以為榮，爰贈褒揚狀以茲永垂不朽。』