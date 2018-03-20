符合實際報名狀況 陸官招生名額大減三分之一

2018-03-20 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部明天將到立院外交國防委員會報告「軍事教育現況、招生策略及未來發展方向」，其中列舉國軍各類學校與班隊的招生狀況。其中欠缺初級軍官狀況最嚴重的陸軍，去年國防部一度將陸軍官校招生人數大幅擴增到518人，最後報到者不及半數，飽遭批評。今年國防部態度轉趨務實，將陸官招生名額降為345人，一下子少了1/3，不過此數字仍高於近年陸官的招生成績。

另一方面，軍校生除了面對課業壓力，還必須習慣軍旅生涯的服從紀律，許多新生往往不能適應而離開。比較近三年畢業班可發現，最近一年畢業生（106年班）的淘汰率比前一屆學長（105年班）低。以作為戰鬥部隊主力三軍官校而言，105與106年班報到人數分別為692、599人，畢業數分別為249、175人，淘汰率由35.98%驟降為29.22％。

陸軍官校105年（108年班）招生330員，實際報到197人；106年（109年班）招生518人，實際報到僅254人，比例不到半數；今年（110年班）的招生數字又降為345人。由於陸官大減173人，使得三軍五校的招生總額，由去年的1848人減為1704人，減少144人。