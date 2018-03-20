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飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰

2018-03-20 18:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍募兵推動「人人都是招募員」制，基層官兵挖空心思上網貼招募文，有部隊主官親自到風景名勝老街，沿街發放募兵文宣，受到軍方肯定。但有基層抱怨，要單位主官出來跑招募行程，又開會又做戰備任務，全國的招募中心都是設置假的嗎？連召募都要叫基層作！

空軍防空暨飛彈指揮部在臉書貼文表示，招募工作不分日夜，該部為推廣招募工作，日前由621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣，部份民眾對部隊積極招募作為表示讚賞，藉由發放文宣及介紹促使民眾能夠更了解國軍各項招募班隊的資訊增加對該部了解，提升民眾加入國軍的意願。

但有網友將營長上街招募的照片貼上「靠北長官」，抱怨：「在司令部的長官大大們，拜託可以收回那個腦殘的招募命令嗎？」叫各單位的主官也要出來跑行程？單位都不用顧！？當大家都火影忍者？能夠影分身之術去跑招募？又開會又做戰備任務？然後再騙單位說成立義工團只是大家有空再來幫忙推廣招募？後面又硬生生的強姦單位把義工團變協力招募員。

網友抱怨，這些協力招募員又要做單位任務又要出來招募，你以為這樣可以拉高招募成效？你都不怕這些人去外面反招募？部隊已經沒人了，業務都要利用休息時間或休假時間做，你還硬抓人去招募，到底是想逼死誰啊！

逼到大家都退伍再來一直喊部隊沒人，然後在來開檢討會逼人去招募，永遠都不會想說為什麼部隊留不住人，這樣循環下去只會製造更多的反招募人員，把自己國軍的名聲弄更臭；可憐的長官貴為中校竟要在外面拋頭露面，跪求別人來當兵，一點長官的尊嚴都沒有了，怎麼當兵可以當到這麼沒尊嚴。

另有網友抱怨，全國的招募中心都是設置假的嗎？為什麼連招募都要叫基層做，基層快死了各位長官知道嗎？要操課還要招募？未按編制用人？這官都不知道嗎？還是參謀都報好聽的給你聽？人怎麼可能什麼都想要！國軍真的好，那大家搶著來，但是這樣招募不到人就怪下級，基層連隊更忙更亂，難道人家不會口耳相傳軍中很慘嗎？還期望別人從軍？這根本惡性循環。

621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。空軍防空暨飛...
621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。空軍防空暨飛彈指揮部招募臉書專頁
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621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。空軍防空暨飛...
621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。空軍防空暨飛彈指揮部招募臉書專頁
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621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。空軍防空暨飛...
621營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。空軍防空暨飛彈指揮部招募臉書專頁
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國軍義工

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