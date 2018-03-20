馬革裹屍氣豪壯 國防部倡軍歌可以這樣唱
國防部將在本周六（24日）舉行「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，同時首度開放大直國防部營區。
國防部透過所屬青年日報製作宣傳影片，主打「愛國歌曲不一定要唱得臉紅脖子粗，賞心悅目很必要」、「重新編曲和排舞的愛國歌曲，保證寵壞你的耳朵和眼睛」，由參賽高中生主演，主打流行曲風的軍歌。一首「勇士進行曲」中的「馬革裹屍氣豪壯」，從嬌滴滴的女高中生口中唱出，成為「不是平常聽得到的軍歌」。
國防部表示，這項競賽方式採團體演唱，各隊演唱人數30至60人為限，競賽曲目指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲由國防部律定「捍衛鋼鐵軍」等10首軍歌擇一演唱。另演唱方式不拘，並以全民國防為主軸，結合學校辦學精神與特色，加入創意隊呼，可輔以樂旗隊伍或道具使用，發揮創意與巧思詮釋愛國歌曲，展現學生的精神與活力。
國防部說，競賽評審由國防部及教育部邀請具音樂、表演藝術、造型、創意等領域專長人員5位，評分項目包含歌曲演唱、隊形編排、服裝展現、精神士氣及指揮能力等5項。在獎勵部分，冠軍新臺幣10萬元，獎座乙座；亞軍新臺幣8萬元，獎座乙座；季軍新臺幣6萬元，獎座乙座；績優取7名，各頒予獎金3萬元，獎座乙座。國防部並將頒發參賽的學校及學生，每人感謝狀乙幀。
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