馬革裹屍氣豪壯 國防部倡軍歌可以這樣唱

2018-03-20 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部將在本周六（24日）舉行「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」。圖／翻攝國防部影片 分享 facebook 國防部將在本周六（24日）舉行「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，同時首度開放大直國防部營區。

國防部透過所屬青年日報製作宣傳影片，主打「愛國歌曲不一定要唱得臉紅脖子粗，賞心悅目很必要」、「重新編曲和排舞的愛國歌曲，保證寵壞你的耳朵和眼睛」，由參賽高中生主演，主打流行曲風的軍歌。一首「勇士進行曲」中的「馬革裹屍氣豪壯」，從嬌滴滴的女高中生口中唱出，成為「不是平常聽得到的軍歌」。

國防部表示，這項競賽方式採團體演唱，各隊演唱人數30至60人為限，競賽曲目指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲由國防部律定「捍衛鋼鐵軍」等10首軍歌擇一演唱。另演唱方式不拘，並以全民國防為主軸，結合學校辦學精神與特色，加入創意隊呼，可輔以樂旗隊伍或道具使用，發揮創意與巧思詮釋愛國歌曲，展現學生的精神與活力。