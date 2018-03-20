國防部創意軍歌賽 預校穿艾森豪小夾克尬高中生

2018-03-20 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部將在本周六（24日）舉行「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，同時首度開放大直國防部營區。國防部上午舉行記者會，讓參賽學校代表現場造勢，屆時參演的軍方單位，包括三軍儀隊、憲兵特勤隊，也在現場演練戰技。

這次軍歌比賽有北中南10所學校參賽，指定曲目是「我們屹立在太平洋上」，這首軍歌傳為中美斷交時政府為鞏固民心，特別製作傳唱。中正預校學生穿著外出用的艾森豪小夾克亮相，代表軍方角逐這項賽事。

國防部文宣心戰處處長陳育琳表示，這首歌曲是國軍103年推廣軍歌，主辦單位挑選這首歌為指定曲，主要目的是在彰顯不論局勢如何變換，青年愛國熱忱永遠不變。這首「我們屹立在太平洋上」曾於「七七抗戰」73週年被國防部選定年度軍歌驗收指定曲。

國防部表示，為推展全民國防教育，國防部今年特別在青年節前夕，以「唱出勝利的樂章」為主軸，與教育部合作舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，計有台北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、台中市青年高中、台中家商、台南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校同場較勁。

各校代表上午在國防部記者會分批上台造勢，相較於一般高中活潑花俏的隊呼，穿著「艾森豪小夾克」的中正預校學生，立正站好高呼：「中正預校、三軍幼苗、名列前矛、得冠軍」。文武學校各有不同氣質。光復高中學生吳恩禹說，因為參加軍歌比賽，增加了對國軍的了解，對從軍有更多認識。