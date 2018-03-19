大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕

2018-03-19 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部長馮世寬上月卸任，將出任尚在籌備中的國防安全研究院董事長。日前馮世寬在軍方的「青年日報」發表文章，大談飛行員生涯的甘苦與風險，並且自爆當年與初戀女友分手，就是因為自覺飛行生涯太危險，不想拖累人家。

馮世寬的文章名為「回家吧！我的愛」，連續三天（17,18,19）在青年日報副刊連載。其中有一半以上的篇幅，是摘錄引述王太佑（國軍第一批U-2偵察機飛行員之一）太太王黛比寫於2014年的舊作。但在文章的開頭，「馮大鵬」先提了一段自己的往事：民國57年，馮世寬完成飛行訓練，轉到新竹基地準備接受部隊戰訓（即目前台東志航基地的任務，早期在新竹實施）。因為晚上有歡迎舞會，因此他和同學被派到附近眷村去抬鋼琴。大家剛走進眷村，迎面來了一位身著白色長洋裝，大約五、六歲的可愛小女孩，說：「哦～你們是飛行員，哈哈！你們和我爸爸一樣，將來都會摔死的！」

馮世寬說，小女孩的話，讓他心靈受到巨大衝擊，一度決定不婚。但自己大三時，代表官校到台中參加中上聯運，認識一位在臨時郵局工作的小姐，兩人就此相戀。女主角經常利用假日南下岡山，和馮世寬見面約會；馮世寬也拜訪過她在台中眷村的家，女方家人也很喜歡他。但受到那次衝擊，讓一心想要駕駛戰鬥機去擊落米格機的他，不敢向女方有任何承諾，「那個小女孩的話，使我內心對未來充滿了生死未卜的恐懼，我不要結婚！」

女方也察覺到他的態度轉變，跑來部隊含淚問：「我有那點不好，為什麼你不理我？」馮世寬說，即使事隔半世紀，他還是記憶猶新：「我不敢結婚、不想結婚！我內心能對她說什麼？是我狠心地遺棄她嗎？當時我的心都泣血了。」

至於王黛比引述的，是王太佑當年一趟飛往甘肅偵照的任務。當天王太佑駕駛的U-2遭到共軍防空飛彈攻擊，雖然成功躲過飛彈追殺，但也因此過度消耗油量，更糟的是回航沿路上都雲層密布，無法根據地貌來導航。他在欠缺參考目標情況下，只能朝著粗估方向前進，飛了四個小時才脫離雲層，遠遠看到海上有個小島，判定是東沙群島，才確定飛出大陸。等到飛機降落桃園基地，油箱幾乎已經空了。

王黛比回憶，王太佑回到家裡，累得都沒有精神說話。她在幫他脫下飛行衣時，愕然看到他背上，佈滿一條條紫紅色的血痕，好像被皮鞭抽打過，那是因為U-2飛行員必須穿著緊身的高空壓力衣所致。她替他拭抹潤膚油，忍不住眼淚也滴在他背上。!