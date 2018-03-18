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一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

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一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

李敖和胡因夢兩人婚姻轟動一時，卻只相守100多天。圖／報系資料照片
李敖和胡因夢兩人婚姻轟動一時，卻只相守100多天。圖／報系資料照片
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李敖一生談過七段戀愛，擁有兩段婚姻。他的情人、妻子中，最有名的曾有「台灣第一美人」美譽的影星胡因夢，持續最久的則是現任妻子王小屯，兩人相守迄今近30年。而唯一曾出書談兩人戀情的，便是李文之母、李敖的大學女友王尚勤。

王尚勤是「野鴿子的黃昏」作者王尚義之妹。李敖和王尚義1960年代都在台大念書，兩人結成莫逆。王尚勤與李敖在公車上相識，因王尚義而有更深入的交往。李敖一向給人嘻笑怒罵、遊戲人間的形象，但在王尚勤的回憶錄「李敖為誰哭泣？」中，形容年輕的李敖「細致、柔和的愛情裡，讓人迷惑、讓人捉摸不定」。

在保守的年代，兩人勇敢同居。兩年後王尚勤赴美留學，李敖為此哭了一整晚。王尚勤認為，當時歲的李敖「只相信眼前的、抓得住的」，不肯給她未來的承諾。當時王所有的同學都出國；李敖卻認為學文的「留在台灣比較有前途」，說自己「說不定能寫出一本像世界名著一樣的書」，拒絕跟她同去美國。

王尚勤到了美國發現懷孕，李敖原本不贊同生下孩子，王尚勤卻因美國法律不容墮胎、生下一個女兒，這就是李文。李文三歲時，王尚勤帶她返台，也曾想破鏡重圓。不久卻發現李敖身邊已有女友，只得返美繼續學業，李文則交由王母養育。當時李敖還上演一場「搶嬰記」，將李文帶回家中養育。

李敖和胡因夢相差近20歲，兩人婚姻轟動一時，卻只相守100多天。李敖曾在「李敖回憶錄」中談到兩人戀情。胡因夢當年念輔大時，便把李敖成名作「傳統下的獨白」插在牛仔褲後，李敖出獄後，已成名的胡因夢放出想結識李敖的風聲，兩人在李敖好友蕭孟能的別墅中結識，一見鍾情，相識8個月後便步入禮堂。

但李敖卻在結婚當天，告訴證婚人高信疆，這場婚姻不會超過一年。高問何必多此一舉?李敖表示兩人「都好勝，總要把未做完的事做完。」婚後3個月又22天，李敖召開記者會高調宣布和胡因夢離婚，表示「對這婚姻的失敗全在我，胡因夢沒錯。」

第二任妻子王小屯和李敖的年齡差距更大，相差30歲。1990年代，李敖看到等公車時讀著他的書的王小屯，驚為天人，展開熱烈追求。這次李敖謹慎行事，兩人經8年愛情長跑步入結婚禮堂，擁有一對子女李勘和李諶。兩人婚姻原不被看好，王小屯身兼秘書和助手，成為才子後半生唯一、也是最重要的女人。

李敖前女友王尚勤(左)，是知名作家王尚義(右)之妹。圖/王尚勤提供
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李敖婚姻
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