管控軍人出國 國防部公告涉國家安全人員申請出國辦法

2018-03-18 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



前馬防部副指揮官謝嘉康遭昔日袍澤拉攏，數次前往第三地與大陸地區情治單位人士接觸，謝嘉康與其家人多次接受對岸人員招待出國旅遊並收受禮品，遭檢調調查。軍人出國可能遭剌探洩密的問題浮上檯面，國防部訂立專法，準備管制軍人出國細節。聯合報系資料照 分享 facebook 國防部公告「國防部涉及國家安全人員申請出國辦法」草案，未來國軍經過安全調查核定為「保衛國家安全工作及任務」、「涉及國家安全之人員」者，出國前都必須報備核准，如政務人員及上將，出國都必須由總統核定。出國後若變更目的地，都必須要申請報備登記。

前馬防部副指揮官謝嘉康遭昔日袍澤拉攏，數次前往第三地與大陸地區情治單位人士接觸，並與家人多次接受對岸人員招待出國旅遊並收受禮品，遭檢調調查。軍人出國可能遭剌探洩密的問題浮上檯面，國防部訂立專法，準備管制軍人出國細節。

現行入出國及移民法第五條第1項即規定：「居住臺灣地區設有戶籍國民入出國，不須申請許可。但涉及國家安全之人員，應先經其服務機關核准，始得出國。」國防部說，同條第3項授權國防部及相關機關訂定所屬涉及國家安全人員的範圍、核准條件、程序及其他應遵行事項的辦法。

國防部表示，為落實所屬涉及國家安全人員申請出國的管理，強化事前審核與全程聯繫掌握的機制，除有效防杜洩、違密等違法及不當情事發生，並協助出國人員於國外發生緊急危難時，及時掌握情況，提供必要的協助。因此擬具「國防部涉及國家安全人員申請出國辦法」草案。

草案規定，軍事單位及國防部依法監督的行政法人涉及國家安全人員申請出國的核准權責，如下：

一、政務人員及上將：總統。 二、上校階軍職與簡任級文職以上及文職教師任主官（管）：上一級軍事單位。但因公奉派出國，由所隸國防部或各軍司令部核准。 三、義務役人員：所隸國防部或各軍司令部。 四、前三款以外之人員：所隸主官為少將(或簡任11職等)編階以上之軍事單位。但因公奉派出國，由所隸國防部或各軍司令部核准。 前項人員申請出國，應先完成請假程序，並註明出國、返國時間、國別及事由。

草案同時規定，軍事單位及國防部依法監督的行政法人涉及國家安全人員，經核准出國者，應依核定之日期及目的地出國。但因故須變更者，出國前應於核准權責軍事單位可完成之作業時限內，辦理變更日期及目的地；出國後應事前向核准出國之軍事單位報備，並於返國後三個工作日內，補行申請出國程序。