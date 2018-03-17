關懷身心障礙 國防部連續第四年協辦「愛奇兒日」

2018-03-17 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部今天下午在臺北市大安森林公園及高雄市文化中心，與天使心基金會合辦「336愛奇兒日」活動，以展現國軍關懷弱勢、支持公益的優良傳統。

所謂「愛奇兒」是身心障礙兒的泛稱，他們的家庭除了要面對特殊的教養與治療、健康手足的心理問題，又要承擔外界異樣與錯誤看待的壓力，使得這些家庭常常失去生活盼望。 天使心基金會為致力於讓所有愛奇兒家庭不再覺得孤單、願意勇敢接觸公眾；同時呼籲社會大眾願意以和善、健康的心態看待愛奇兒家庭，因此舉辦此活動。國防部從民國104年起，每年都投入支援，今年已經是第四年。

國防部表示，本次活動支援項目包括「動態表演」及「互動攤位」等兩項。在「動態表演」部分，臺北場次安排「三軍人型氣偶舞蹈表演」、「陸軍戰鬥刺槍術操演」、「空軍軍樂隊銅管五重奏表演」；南部場次安排「三軍人型氣偶舞蹈表演」及「龍獅獻瑞舞乾坤」等五個表演節目。