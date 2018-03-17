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走出洪案終無罪 沈威志復活代理陸軍司令部計畫處長

2018-03-17 09:50聯合報 記者洪哲政╱即時報導

因洪仲丘案遭凍結4年半的前陸軍542旅長沈威志，受命代理陸軍司令部計畫處長。相關...
因洪仲丘案遭凍結4年半的前陸軍542旅長沈威志，受命代理陸軍司令部計畫處長。相關人事將在下周一（19日）進行布達與新職介紹。聯合報系資料照片
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國防部長嚴德發昨日發布上任後首項人事調動，除了國防部本部政務辦公室職務的異動外，被稱為「聯七」的國防部訓練參謀次長，由陸軍裝甲兵訓練指揮部指揮官李兆明接任，裝訓部遺缺則由陸軍司令部計畫處長李定中接任。這項調動牽動一項受矚人事，因洪仲丘案遭凍結4年半的前陸軍542旅長沈威志，受命代理陸軍司令部計畫處長。相關人事將在下周一（19日）進行布達與新職介紹。沈威志將重獲啟用，可望列席立法院外交國防委員會備詢。

國防部昨日發布，國防部政務辦公室主任，由現任參謀本部訓練次長鍾樹明中將接任，原主任劉任遠中將調回空軍，接任司令部參謀長。鍾樹明的異動，牽動沈威志的人事。

高等法院更一審審理洪仲丘案時，檢方曾指控時任542旅旅長的沈威志已收洪仲丘的求救簡訊，卻仍批准將他送入禁閉室，使洪喪失生機，洪家委任律師邱顯智更指沈手握大權卻宣稱不解法令規定，「等於強盜集團」，但沈威志聞訊反駁，強調部隊在此案確有疏失，但「不要因為要把我入罪，就把國軍形容為黑幫！」「因為還有許多人24小時夙夜匪懈，為國家安全而努力」。沈對應洪案的表現普獲軍中肯定。

沈威志與捲入洪案的269旅前旅長楊方漢少將，案發後調任司令部委員，至今4年半以來，歷經司法纏訟，在軍中處於「凍結」卻又不允許退伍的尷尬處境。沈威志因洪案遭控「假借職務上之權力私行拘禁」等罪，但今年1月間最高法院駁回檢方上訴，沈威志無罪定讞。而沈威志、楊方漢雖遭監察院於103年提出彈劾，但公務員懲戒委員會至今尚未做出裁定。

沈威志在洪仲丘案的官司攻防上歷經纏訟，他一審曾被依公務員假借職務權力私行拘禁判刑6月，二審改判無罪，但最高法院撤銷無罪判決，發回更審，高院更一審仍判他無罪，台灣高等法院認為，沈威志在洪案中只構成行政疏失，尚未達刑事責任。

陸軍官校57期畢業的沈威志原本在軍中前途大好，47歲晉升少將出任542旅長，卻因洪案遭記過，調任陸軍司令部委員至今。

包括沈威志、楊方漢與前年3月由於涉入憲兵不當搜索民宅案，遭到監察院彈劾的國防部政戰局前任保防安全處長趙代川少將，原本被外界形容為流浪少將，3人都因案被調任司令部委員冷凍。這項職務是調節與待命位置，無兵可轄，也無公文業務經手，只能領少將或中將的本薪，按規定司令部委員一年內若未被派任新職，就必須退伍，形同仕途無望。但趙代川過去多次查獲共諜案的豐富經驗，國安局決定將他調任局內「研究委員」；沈威志代理計畫處長後，同案被捲入的前269旅長楊方漢動向尚待觀察。

沈威志將「代理」身份綜理陸軍司令部計畫處長，周一確定會出席新職介紹，沈若接任計畫處長，屆時將須赴立法院外交及國防委員會列席備詢，未來可能遭遇時代力量立委洪慈庸

陸軍國防部洪仲丘洪慈庸
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