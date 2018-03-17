林萬億：年改先照顧中低階軍人

行政院政務委員、年改會執行長林萬億。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，昨天再度邀集民進黨籍國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組立委討論軍人年金改革方案。據轉述，會中聚焦退休俸起支俸率及年增率，分為Ａ、Ｂ兩案，Ｂ案因較能照顧中間階級軍人，獲較多立委支持；不過年金改革辦公室表示，立委對兩案獲致共識，將由行政機關再做細部精算，提供政策決定參考。

據轉述，起支俸率及年增率皆從服役滿廿年計算，Ａ案為「起支俸率百分之五十、中將階以下多留一年每年增加百分之二點五、上將增加百分之二」，Ｂ案則是「起支奉率百分之五十五、多留一年每年增加百分之二、上將第卅一年起每多留一年增加百分之一」。由於Ｂ案精算後，較多校級、尉級軍人受惠，多數立委傾向支持此案。

民進黨立委表示，雖然軍官薪資高，但尉級、校級恐因官階升不上去，而被迫退伍，反觀士官入伍早、服役年限長，年資較久，分級處理是為了適應不同官階的狀況。

負責年金改革的政務委員林萬億表示，未來將以照顧中低階軍士官為優先考量，兼顧政府財政負擔，並規劃以訂定年資採計上限為配套，也能回應社會對年金改革的高度期待。 各該方案仍須由行政機關再做細部精算，以提供政策決定參考。

民進黨團幹事長何欣純表示，草案還要送給總統、國防部與退輔會溝通。