綠委討論軍改俸率 八百壯士：還不夠好

2018-03-16 20:11 中央社 台北16日電



副總統陳建仁今邀綠委談軍改，起支俸率傾向55加2%。八百壯士發言人吳斯懷（左二）說，他支持在財政允許下，做有利於中下階層的調整，但還不夠好。聯合報系資料照／記者林麒瑋攝影 分享 facebook

副總統陳建仁今邀綠委談軍改，起支俸率傾向55加2%。八百壯士發言人吳斯懷說，他支持在財政允許下，做有利於中下階層的調整，但還不夠好，根據精算，調至60%，財政也足以支撐。

陳副總統今天邀集部分民進黨立委討論軍人年金改革。民進黨團幹事長何欣純表示，立委傾向起支俸率為55%，每增加一年年資增加2%的版本，但仍需討論尚未定案。

何欣純說，退休起支俸率部分，之前討論的是50%起跳，每服役一年加2.5%的「50%加2.5%」版；今天討論的是「55%加2%」版，軍將官自31年到35年，每年增加1%，這確實符合照顧中低階尉級、士官生活的原則，會中也有多數立委支持。

八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷今天受訪指出，他不直接評論55加2%好或不好，重點是國家大政不是跟軍人斤斤計較，軍人在乎的是尊嚴，而不是這樣的討價還價，這也是軍人年改讓很多退伍、現役軍人心中不滿的原因。

吳斯懷認為，在國家財政可以支撐的範圍內，他支持做有利於中下階層的調整，他們內部精算過，若起支俸率為6成，財政仍足以支撐，不會影響整體財政，因此他認為，目前討論的方案還不夠好。

八百壯士為捍衛軍人權益，在立法院前長期紮營。吳斯懷說，將近1/3軍人沒有終生俸，與年改無關，自願來輪班，為了是捍衛軍人的尊嚴和榮譽。（編輯：林沂鋒）