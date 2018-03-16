軍人年改俸率 年改會：綠委對2案有共識

2018-03-16 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



副總統陳建仁16日再度邀集民進黨立院黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組立委，討論軍人年金改革法案。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

身兼總統府國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，今天中午再度邀集民進黨立院黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組立委，討論軍人年金改革法案。行政院年金改革辦公室傍晚表示，有關軍職人員退撫新制之退休俸起支俸率及年增率，立委對其中兩案獲致共識，將由行政機關再做細部精算，提供政策決定參考。

行政院年金改革辦公室新聞稿指出，今天會議是繼本月8日尚未討論的軍人年金改革待協商議題，進行意見交流與溝通。陳建仁表示，包含軍職人員退撫新制之退休俸起支俸率及年增率等，透過國防部提供新的參數試算數據，作為今天會議討論的參考，經由充分討論，以尋求與會委員們最大共識，期共同努力推動年金改革工程。

身兼總統府國家年金改革委員會副召集人的行政院政務委員林萬億進一步說明，關於各界極為關注的軍職人員退撫新制俸率的計算，政府必須衡酌照顧中低階軍士官、有利國軍招募、穩定退役人員生活，以及政府財務可負擔、社會可接受的諸多因素。

林萬億說，在綜整各界所提三項方案中，其中建議服役滿20年，起支俸率60%，每增加一年年資增加1.5%一案，由國防部財務分析顯示，財政難以負擔，應不可行。

至於其他兩項方案，包含服役滿20年，起支俸率50%，中將階以下每增加一年年資增加2.5%、上將增加2%；以及服役滿20年，起支俸率55%，每增加一年年資增加2%、第31年起每增加一年年資增加1%，林萬億說，與會立委聚焦討論獲致共識，將以照顧中低階軍士官為優先考量，兼顧政府財政負擔，並規劃以訂定年資採計上限為配套，也能回應社會對年金改革的高度期待。

林萬億說，各該方案仍須由行政機關再做細部精算，以提供政策決定之參考。