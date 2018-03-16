影／《軍情站》陣地守門員 空軍砲操紮實跳

2018-03-16 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林洧旭 ╱即時報導



空軍防砲是軍方重要陣地防禦的最後守門員，使用的天兵系統整合了雷達、飛彈與快砲，具備全自動接戰的能力，但砲彈的裝填仍要人工進行，砲操也就成為重要的訓練科目。

口令一響，空軍防空營官兵迅速就位，準備接戰。空軍防空部隊使用的35快砲，射速每分鐘1100發，有效射程4公里，除了一般高爆彈頭，甚至還可使用AHEAD先進命中效率與摧毀彈藥，不只戰轟機、無人機，甚至躲過飛彈攔截的巡弋飛彈，都能跟它輸贏。

但砲塔操作複雜，屬於近迫武器的35快砲，接戰時間極短，動作的流暢就很重要。

防空303營1連射擊兵張靜怡說：「受訓有三個月期間，受訓期間我們有學科和術科，在射擊的過程中，我要確認彈藥是否正確傳送到砲身內，才可以使這次的任務順利完成。」

防空砲威力強大，目標搜索就交給天兵雷達，天兵系統整合35快砲與麻雀飛彈，為雷彈砲合一的近迫防禦系統，具備了全自動接戰的能力。不只在各地的空軍基地；國軍重要的指揮所，甚至是高山上的長程預警雷達，也都有它擔任守門員的身影。但如何訓練出王牌守門員，就得靠平日紮實的打靶。

空軍砲訓中心裁判科長王自強說：「在夜間的時候，前面會有一個大約60萬燭光的光源，供地面部隊的射擊識別用。它的感應範圍可以達到直徑70公尺，整個射彈面積在它整個周圍達到3.5公尺就算命中目標。這個靶標其實重量非常的輕，大概只有66磅(30公斤)，所以在空中的穩定度來講，對射擊部隊都是一種考驗。」

不過射擊用的飛靶，是由拖靶機拖行。過去在漢光演習，曾發生過同樣是屬於近迫武器的方陣快砲，在全自動接戰下，不慎誤擊拖靶機的憾事。測考時危安的掌控，一切都不能馬虎。

空軍砲訓中心裁判科長王自強說：「(拖)靶機後面有個纜繩，會拖曳這個靶標，它的距離可以達到4至5公里。那我們火砲有效射程是4公里，所以當靶機確實通過上空，我們有地對空的通聯設備，(拖)靶機的飛行員會跟我們說他們通過上空了，我們才會允許地面的射擊部隊開始實施射擊，在這個情況下，應該就不可能會打到我們(拖)靶機。」

安全措施做足，在敵情威脅持續緊張的當下，務實的訓練，民眾才可以過得安心。