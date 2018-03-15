我已向美提買F-35？ 嚴德發證實後又改口

2018-03-15 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



國防部長嚴德發昨天證實，國防部在今年對美軍購清單上，對美提出採購F-35戰機的需求，但後來改口仍在考慮中。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國防部長嚴德發上任後，昨天首度到立院外交國防委員會進行業務報告。民進黨立委羅致政詢問，我方是否已向美方提出購買F-35戰鬥機？嚴德發回答，「依空軍作戰需求，有提出這個方案」。但他稍後改口澄清，表示F-35雖在我方考慮的下代戰機之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。

羅致政問嚴德發，外電報導我方計畫向美提出採購三個中隊F-35與四架KC-135空中加油機，到底有無此構想？嚴德發回答，他在國安會秘書長任內時，對此就有所討論，空軍下代戰機必須有匿蹤、視距外攻擊、短場起降等功能，F-35符合需求；至於是否需要KC-135，目前還在討論。外傳國防部將先採購F-15與F-18作為汰換幻象戰機的過渡機種，他則澄清並無此計畫。

此話一出，多家媒體立刻以即時新聞報導，「國防部證實向美申購F-35」。中午委員會散會前，嚴德發特別澄清：只要符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能，都納入我方下一代戰機選項，F-35也是考量之列，但目前並未正式列入對美採購清單。隨後他又特別向記者強調，我方並未提出ＬＯＲ（報價需求信函，letter of request）。

另外，外界質疑強推募兵導致軍中嚴重缺員，嚴德發表示，國軍人力缺口並非外傳的三萬，而是一萬多人，今年期待將總人數拉至十五萬一千人，預計到民國一○九年，就可達到編現比九成目標。不過執政黨或在野黨立委，都認為估計過度樂觀，難以達成。

民進黨立委王定宇說，過去三年志願役人數的增長，依序為八五五四、五四二三、二○九四人，顯示已趨於飽和，但國防部卻宣稱今年可增加高達一○三二三人。