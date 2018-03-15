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陽明輕放台大刁難 教部被糾正 台大學者：幹得好　

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08聯合報 記者程嘉文╱即時報導

金門縣府多年來向國防部要求，提供一艘除役的中字號戰車登陸艦（LST），在料羅灣陳列作為博物館

海軍副司令陳子鳳今天到金門會勘，並與縣長陳福海共同宣布，中字號艦將於8月13日開抵金門搶灘，並在八二三戰役60周年當天舉行除役典禮，隨後由縣府改造為博物館。

不過此舉也代表，全台現存唯一曾立有擊沉中共艦艇戰功的登陸艦「中海」號（LST201），原本曾被視為軍艦博物館的不二人選，如今卻被摒除於外。因為中海艦已經於民國99年除役，停泊在高雄旗津碼頭，如果要前往金門，只能靠其他船隻拖運，再由岸上絞車裝置鋼纜將其拖上灘頭；由於除役後已在海裡泡了數年，啟航前還必須整修船殼以策安全，成本將比找一艘現役中字號就地除役要高得多。

海軍表示，尚未確定將把哪一艘現役中字號艦派往金門除役。不過軍方內部消息指出，可能是編號LST230的中邦艦。

中海艦在美軍的編號是LST755，民國35年在青島由美軍移交給中華民國，是同批援贈登陸艦中的第一艘。當時海軍特別以「中美聯合」四字，替四種登陸艦艇命名，戰車登陸艦稱為中字號，前8艘的船名分別為「海權鼎興建業基程」。

民國44年1月在一江山戰役殉國的王生明指揮官，最後一次由趕赴前線，就是搭乘本艦由基隆前往大陳。民國47年8月24日，中海艦在金門南方海域，遭受中共魚雷快艇突襲，即使登陸艦馬力小、速度慢，但中海艦仍然擊沉至少一艘中共快艇，但本身也被魚雷命中艦艉，造成多名官兵陣亡，幾乎沉沒。戰後美軍認為本艦受傷過重，建議其就地除役，再提供一艘同型艦給國軍。但我方為表彰中海艦奮戰不懈的精神，不惜耗用美援額度，將她送往菲律賓蘇比克灣美軍造船廠，重新換上一個新船艉，又多服役半世紀才退役。

由於中海艦的特殊歷史背景，因此她除役後，雖然長期閒置在旗津軍用碼頭，但並未如其他姊妹艦般，淪為靶船或廢鐵標售的命運。但如今金門縣府決定放棄以其擔任博物館，未來她的命運，恐怕不甚樂觀。

中海艦服役後期照片，艦橋因為「中新」改良計畫而大幅擴大。圖／海軍資料照
中海艦服役後期照片，艦橋因為「中新」改良計畫而大幅擴大。圖／海軍資料照
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金門美軍博物館

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