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109年國軍編現比九成？藍綠立委都看衰

2018-03-15 19:35聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國防部長嚴德發今天首度到立院外交國防委員會報告業務，他在會前對記者表示，媒體報導「國軍人力有近三萬缺口」並不正確，距離目標只有一萬多人，預計到民國109年，就可以達到90%的編現比目標。不過不管執政黨或在野黨立委，都認為這種估計過度樂觀，難以達成。

嚴德發指出，國軍志願役人力由105年為144,691人，編現比為77％，106年提升至146,785人，編現比為78.1％。另外，年度留營人數共16,187人，留營率為76.9％，超出原訂的七成目標。今年志願役人力預估可達152,000人，距離目標還有1萬人。每年以約2~3%幅度持續增長，也就是2000-6000人不等，預估109年可望達到90%編現比目標。

不過民進黨立委王定宇卻引述國防部數據，指出過去三年，國軍志願役人數的增長依序為8554、5423、2094人，增長幅度已逐漸趨於飽和，但依據國防部的目標，今年之內卻要增加10323人，如何可能達成？

國民黨立委馬文君則質疑目前缺員最嚴重的基層軍官問題：她指出，同樣是少尉軍官，以往的專業軍官班受訓將近1年才能任官，必須簽約5年；如今卻只要受訓22週就可任官，每次簽約服役僅1年。如此一來，誰願意去考原先的專業軍官班？而以大專儲備軍官團（ROTC）來說，從大一到大三都開放報名，最後一樣都是服役5年，但是大一加入ROTC與大三加入ROTC，接受的軍訓課程與寒暑假入營受訓，次數相差太大，這樣是否公平？如果再與官校正期班相比，官校生的4年必須全程接受軍事管理，每月零用金15000元；ROTC學生大部分時間都是自由的，零用金也有10000元，這樣子誰願意去官校？

馬文君批評，國防部現在為了湊滿人數，放棄很多原則，天馬行空政策，最後還是要收拾爛攤子。國軍過去三波裁軍分別以「精實」、「精進」、「精粹」命名，請問這種部隊的「精」在哪裡？

馬文君也將話題轉到退伍軍人年改，表示：當初辛苦養成、為國家付出那麼多的人，如今被砍政府承諾的年金；現在則是隨隨便便，就可以成為軍官，每月可領48900元。

近年國軍始終渾身解數招募，但立委質疑國防部宣稱目標難以達成，也認為許多政策形同濫...
近年國軍始終渾身解數招募，但立委質疑國防部宣稱目標難以達成，也認為許多政策形同濫竽充數。記者程嘉文／攝影
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國軍國防部馬文君

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