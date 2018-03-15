20機砲彈短少肇因美方未交運 空軍：未徹夜約談官兵

2018-03-15 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



針對媒體報導「空軍20機砲彈 新彈放13年變廢彈竟還短少1枚」，空軍司令部今天表示，空軍第三聯隊前於107年1月31日執行執行廢彈報繳作業點交時，發現20MM機砲原裝箱短少一枚，單位立即依「國軍批號彈藥勤務教範」相關規定回報適處，並無媒體報導約談官兵至凌晨的情事。

空軍司令部進一步表示，該部所屬單位彈藥管理作業均依規定每年翻堆清點及實施秤重檢查，有關此案短少原因研判係美方原廠運交時即短缺，後續將依相關規定辦理，同時要求各級單位確遵「空軍械彈爆材管理規定」落實各項管理作為。