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退休中少將領安置顧問差額年耗6億公帑 國防部允諾砍

2018-03-15 13:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

時代力量立委林昶佐上午在立法院揭露，中、少將層級的退伍軍人，至今仍在領取沒有法源依據的「安置顧問差額」，沒有當公營事業單位顧問也能領，人人有獎，每人最高可領4萬2000元，被視為退休俸的一部分，要求國防部在軍人年金改革草案中必須將這些沒有法源的給付「一次處理」。國防部資規司代理司長劉靖中回應表示，在年改方案中國防部已將這些事情處理，會符合社會公平正義，沒有問題。

國防部長嚴德發上午首度赴立法院進行業務報告，林昶佐質詢表示，退將有所謂安置顧問差額預算，政府每年必須支出高達6億元，這是1957年政府為安排退休中、少將去公營事業單位擔任顧問，領顧問費，但後來顧問缺愈來愈少，退休中、少將卻愈來愈多，領不到顧問費，所以就直接發給這些沒有擔任顧問的退休中少將一筆顧問費用的差額。

林昶佐進一步表示，這筆錢現在還在發，已有半世紀以上，這筆錢每人最高可領到4萬2000多元，政府每年要支付這筆沒有法源的經費高達6億元，來源就是蔣介石1965年行文台船0261號給行政院一紙公文，他曾就此詢問國防部與退輔會，退輔會稱是退休俸的一部分，但陸海空軍士官服役條例中對退休俸的定義十分清楚，沒有一個字寫到這項安置顧問差額。立委要求軍人年改必須將這些沒有法源的給付一次處理。

劉靖中回應，在年改方案中國防部已將這些事情處理，會符合社會公平正義，沒有問題。

但林昶佐質疑，國防部在去年11月公布的軍人年改草案中，中將法定給付8.3萬，少將7.5萬，意思就是退休俸不夠的，就會補到這個額度，似乎就是扣除安置顧問差額扣除後，換個名詞再補給這些人，但基層的退伍人員卻沒有。劉靖中則解釋，這是補18%優惠存款歸零後的差額，基層也會補。

時代力量立委林昶佐。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
時代力量立委林昶佐。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
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國防部退伍軍人林昶佐

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