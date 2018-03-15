如何嚇阻中共？ 嚴德發：機動飛彈車全台繞著跑

2018-03-15 13:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



面對中共繞台圍台的舉措，國防部長嚴德發備詢時說，對於國軍不對稱戰力建構，我們的機動飛彈車是機動性的，可以全台灣繞著跑，可以產生嚇阻的功能。

面對立委指稱此舉是否代表我國擁有可以「打到上海」的長程精準反制飛彈，嚴德發沒有多作回應，僅表示，國軍戰力思維朝向機動、量多、價廉、易損性低的武器系統，朝這些方面去規劃，現在中科院支持下努力。會編成關鍵戰力，這是重點。

兵力 計畫109年達90%

國軍募兵拉警報，募兵缺口還差了1萬多人，全體官兵上網、深入鄉里、製作宣傳影片，卯足全力四處從事招募工作，對此國防部長嚴德發上午肯定國軍「人人都是招募員」的現象。

嚴德發表示，目前國軍編現比78.1%，國防部今年計畫要提升至81%，整體兵力可到達15萬2000人，計畫在民國109年達到90%，兵力將優先補充海軍、空軍、飛彈部隊等「第一擊」要接戰的國軍部隊。

女士官「找人陪」募兵 國防部長支持

國軍募兵「全員總動員」，有幹部挖空心思，在社群上分享募兵訊息，拉人入營，一位現役美女士官在臉書公開貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」的訊息，甚至留下聯絡電話號碼，而她其實是為了兵員招募，要有志青年陪她入營服役。

國防部長嚴德發上午首度列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，公開表態支持這位女士官，他強調，招募過程中人人都是招募員，要把好的年輕人召到軍中來，參加鞏固國防、確保國家安全的工作，她這個廣告也是希望有志青年能夠到軍中陪她一起守護家園，為國家安全共盡責任，希望社會大眾給她支持鼓勵。