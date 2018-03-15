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防滲透國安政府採購案嚴審 官員反問怎查有無陸資？

2018-03-15 12:26聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

公共工程委員會發函要求政府採購案若涉及國安得禁止陸資參與招標。熟知工程界的資深官員表示，「金門自大陸引水計畫」近年來已就兩岸雙方商談的泉州晉江 市圍頭至金門田浦之海底管線供水方案仍持續在進行，前提是我方不能全依賴陸方，自己也要有基本供水能力，像這樣的工程有沒有國安疑慮？要從軍事角度去看，還是從民生角度去看？

資深官員指出，工程會「提醒」涉及國安的政府採購案可禁止陸資參與，但如何去查投標廠商有無陸資？除非中央能夠建立資料庫且更新，否則政府部門在政策執行面上很難掌握商業行為，如果廠商沒有上市很難查到有無陸資，萬一已經執行採購了，有人檢舉，工程停下來，又是引發爭議。

資深官員表示，陸資在國際上投資愈來愈多入股，影響力愈來愈大，反過來我們的條件愈嚴格，要找到好的廠商，自我受到的限制會愈來愈多， 對國家也是負面影響，以前政府採購若涉及國防，公部門都會注意，如果是民生採購案則比較寬鬆，若一一都要去查核有無涉及國安、有無陸資，勢必影響採購速度和預算執行，「難道每家廠商進來，你都要去調查嗎？」

資深官員舉例，目前海上重型施工機具都是跟大陸租借施工，包括太平島的施工船、未來的海上風力發電工程，有些材料也一定要跟大陸進口，如果要做過多限制，台灣整個工程品質都會受到影響。  

國民黨立委曾銘宗表示，政府對於採購案都有明確規範，若有國安疑慮就會禁止，此外，中國大陸在這些的投標數目其實不多，公共工程委員會的發函，政治和宣示意義大於實質意義。

聯合報系資料照
聯合報系資料照
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國安金門太平島

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