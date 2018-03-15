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美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持

2018-03-15 09:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍募兵「全員總動員」，有幹部挖空心思，在社群上分享募兵訊息，拉人入營，一位現役美女士官在臉書公開貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」的訊息，甚至留下聯絡電話號碼。而她其實是為了兵員招募，要有志青年陪她入營服役。

這樣的操作方法，廣受外界關注。國防部長嚴德發上午公開表態支持這位女士官，嚴德發強調，招募過程中人人都是招募員，要把好的年輕人召到軍中來，參加鞏固國防、確保國家安全的工作，她這個廣告也是希望有志青年能夠到軍中陪她一起守護家園，為國家安全共盡責任，希望社會大眾給她支持鼓勵。

女士官Hong-Lin Chen並非專職招募人員，她月初在個人臉書貼著協助招募的訊息，貼文指她在國軍服務今年第8年，「很樂在其中，也從沒有後悔」，為1年制的軍官進行推銷。

嚴德發上午首度列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，他受訪時表示，媒體有報導，一位女性召募員的招募方式，其實我們的招募員的確很辛苦，招募過程中人人都是招募員，要把好的年輕人召到軍中來，參加鞏固國防、確保國家安全的工作，目前為止，志願役士兵招募是很有成效的，103年到現在每一年1萬5000人都達到目標，這都是招募人員辛勞走入校園村里的成果，希望社會大眾能夠支持。他說，「她這個廣告也是希望有志青年能夠到軍中陪她一起守護家園，為國家安全共盡責任，希望社會大眾給她支持鼓勵」。

嚴德發進一步表示，國軍募兵制絕對會往下推動，現在募兵制缺口，外界報導是三萬餘人，是不正確的，國軍今年可到達15萬2000人，距離我們的目標還有1萬多人，在國防部募兵措施下，兵員每年都有成長，每年約成長2-3%，大概2000到6000人不等，預判很快會達到整體兵力90%的目標。

國防部長嚴德發上午表示，募兵招募過程中人人都是招募員，要把好的年輕人召到軍中來，...
國防部長嚴德發上午表示，募兵招募過程中人人都是招募員，要把好的年輕人召到軍中來，參加鞏固國防、確保國家安全的工作，女士官的廣告也是希望有志青年能夠到軍中陪她一起守護家園，為國家安全共盡責任，希望社會大眾給她支持鼓勵。記者洪哲政/攝影
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國軍募兵「全員總動員」，有幹部挖空心思，在社群上分享募兵訊息，拉人入營，一位現役...
國軍募兵「全員總動員」，有幹部挖空心思，在社群上分享募兵訊息，拉人入營，一位現役美女士官在臉書公開貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」的訊息，甚至留下聯絡電話號碼。而她其實是為了兵員招募，要有志青年陪她入營服役。翻攝Hong-Lin Chen臉書網頁
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