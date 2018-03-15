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中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼：好想回去讀預校

中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校

2018-03-15 08:08聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍校有新世代麻辣女鮮師，中正預校美女教師Ariel在IG上分享她在校任教的情況，面對陽剛的軍校生，形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝分享生活中的「辣照」。不少預校畢業的軍官廣為分享，趣稱：「好想再回去讀預校啊！」

軍校有新世代麻辣女鮮師，中正預校美女教師Ariel（後排右七）在IG上分享她在校...
軍校有新世代麻辣女鮮師，中正預校美女教師Ariel（後排右七）在IG上分享她在校任教誠12教授班的情況，此班即將畢業離校。圖擷取自Ariel IG
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國防部中正國防幹部預備學校今年復招國中部，高中部也積極招生。相對外界對軍校管理階層都是制服軍官的刻板印象，事實上許多預校教師本身也是新世代年輕人，不但善於貼近學生，也自許為教授班的母親，較許多一般高中與學生之間有更多互動。

Ariel就在Instagram上分享她在中正預校任教的近況，她今年首度連續帶兩年畢業班。Ariel形容她帶的高三教授班是「誠12小松鼠」，面對即將離校升官校的學生，她感性地說：「雖然你們常常惹其他老師生氣，也常常闖禍讓我變成評議會常客很多人都覺得你們很皮，但看在我眼裡一隻隻還是都如此可愛到底為什麼。她Tag道：「媽媽看小孩都是最好的」。

住校的預校學生必須拼學測，日夜都有自習，導師晚間也會赴校督課關心。Ariel就分享說：學生努力的考學測，老師努力的陪考，小孩們不知哪來的靈感最近一直質疑我對他們的愛，所以學測要陪好陪滿，人來了還質疑我心不在，為什麼不相信我的愛勒。她Tag說：「愛在心裡啊」、「是否要一隻一隻抓過來親才是愛」、「每個都要上官校」等語。

她還分享平日與學生互動的情狀，她說，「在講台上是這個樣子嗎？怎麼可能！前晚在學生面前沒形象到，直接大吃卡啦雞腿堡，學生難以置信女生會這樣不顧形象，我說拜託又不是在喜歡的人面前（而且也只有一開始）才會顧忌這種事好嘛，可愛的學生似乎懂了什麼，食物如雪片般飛來，還一直花言巧語慫恿我多吃一點，於是我又吃了薯條、雞米花、可樂以及三個蛋撻，和學生一起過了個吃好吃滿的佳節！」

形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝...
形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝分享生活中的「辣照」。圖擷取自Ariel IG
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形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝...
形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝分享生活中的「辣照」。圖擷取自Ariel IG
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形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝...
形象柔美的Ariel一逕以年輕人「可愛」用語形容她和學生的感情和互動。而她也不吝分享生活中的「辣照」。圖擷取自Ariel IG
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學測制服中正紀念堂

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