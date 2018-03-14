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加強軍備 鷹式飛彈進駐綠島、蘭嶼

2018-03-14 23:29聯合報 記者尤聰光／台東縣報導

台東綠島南寮漁港昨天出現載運鷹式飛彈相關裝備的海軍船艦，據了解是國軍為了強化防空，決定在台東外海的綠島、蘭嶼進駐空軍防空飛彈792旅的美製鷹式防空飛彈。但國防部軍事發言人陳中吉表示，對於國軍的軍事部署，國防部不做評論。

中共軍機去年底頻繞台飛行，且多次接近台灣東南方空域，昨天上午多艘海軍登陸艇載運飛彈發射機具車輛登上綠島。據軍方人員指出，鷹式飛彈屬機動部署系統，一旦將雷達、飛彈發射車、指管車拖入陣地，就可擔負戰備。

登陸艇後甲板上，載運有3個掛彈架的台車，有退伍軍官認為是鷹式飛彈的可能性很大。 ...
登陸艇後甲板上，載運有3個掛彈架的台車，有退伍軍官認為是鷹式飛彈的可能性很大。 記者尤聰光／翻攝
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昨天有民眾發現軍方船艦陸續抵達綠島南寮漁港，卸載似為飛彈射控系統及發射架的裝備，「軍方船艦已在外海好幾天了」，綠島林姓居民說，昨天早上8點多就看到軍方在港口戒備管制，一艘接著一艘船艦進港停靠，吊車把設備吊到岸上。

軍方表示，靠港船艦是海軍編號LCU486的「合貞號」登陸艇，還有旭海軍艦及機械登陸艇等，日前從高雄左營港出發，載運鷹式飛彈發射架、射控系統及雷達。空軍在花蓮、台東原本就有鷹式飛彈連，這次在蘭嶼、綠島各再前進部署一個突擊排。

海軍編號486的合字號登陸艇，昨天早上悄悄駛入台東綠島南寮漁港。記者尤聰光／翻攝
海軍編號486的合字號登陸艇，昨天早上悄悄駛入台東綠島南寮漁港。記者尤聰光／翻攝
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軍事專家陳維浩說，鷹式防空飛彈進駐綠島及蘭嶼一點也不意外，是因應共軍軍機繞台常訓，未來共軍軍機飛入我防空識別區，雷達不時鎖定，就可產生很大的嚇阻力，部署在蘭嶼的飛彈基地更能彌補東南部空防的不足。

飛彈綠島國軍

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