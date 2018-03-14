飛彈進駐綠島 鄉長：鄉民理解國防需要

2018-03-14 22:16 中央社 台東縣14日



綠島碼頭上午停著海軍登陸艇，載滿鷹式飛彈相關裝備。圖／網友提供 分享 facebook

鷹式飛彈進駐綠島，綠島鄉長鄭文仁今天表示知情，他說，有軍方人士事先向綠島鄉民溝通這是基於國防需求，鄉民可以理解。

鄭文仁告訴中央社記者，他從軍方人士獲知，中共軍艦這幾年經常繞島，國防部基於國防需要，在綠島部署飛彈。

有民眾今天目睹軍方疑在綠島部署鷹式飛彈射控系統。國防部發言人陳中吉受訪回應，不會針對國軍軍事部署說明、評論，但時刻都在關注領空海域安全，目前沒有異狀，民眾可放心。