鷹式飛彈運抵綠島畫面曝光？ 國防部：不便說明

2018-03-14 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



可掛載3枚飛彈的發射架非常清楚。記者尤聰光／翻攝 分享 facebook

因應共軍軍機飛繞東部外海，國防部日前有意將鷹式飛彈部屬台東綠島、蘭嶼，今有民眾發現軍方船艦抵達綠島，載運疑似相關飛彈射控系統及發射架，國防部否認有相關部屬。而軍事專家則表示，鷹式飛彈進駐綠島及蘭嶼後，不僅將防空向外推進，如加上空軍志航基地和知本飛彈連的防空系統，台東防空就達到「重層防禦」的目的。

國防部軍事發言人陳中吉表示，對於國軍的相關軍事部屬，國防部不會做說明及評論，至於目前防空有無異常狀況？國軍到目前都保持戰備常態，依據經常戰備時期突發狀況處置規定，國軍在確保台灣周邊海空域的安全，目前是沒有異狀，國人可以安心。

共軍軍機屢次穿越巴士海峽飛行，不時切入我方東南部防空識別區，使得東部防空飽受威脅，因此，國防部有意在台東的綠島及蘭嶼，各設置一個鷹式飛彈基地，今天有民眾發現軍方運補船鑑，抵達綠島港口，並卸載疑似相關飛彈射控系統及發射架，認為軍方確實進駐了。

「軍方船艦已經在外海好幾天了。」綠島林姓居民說，今天早上8點多就看到很多軍方人員在港口戒備，並有管制民眾不能靠近，隨後一艘船艦進港停靠，吊車把船上相關設備吊到岸上，一看就像飛彈發射架，還有雷達，應該就是鷹式飛彈。

有軍方人員透露這艘運補船鑑，是海軍編號486的合字號登陸艇，日前從高雄左營出發，載運一組鷹式飛彈發射架、射控系統及雷達。

軍事專家陳維浩表示，鷹式（HAWK）防空飛彈進駐綠島及蘭嶼，一點也不意外，其實主要針對共軍軍機繞台遠航常訓來因應，一旦飛彈進駐，共軍軍機飛入我防空識別區，雷達不時鎖定，就可以產生很大的嚇阻力，尤其部屬在蘭嶼的飛彈基地，更能彌補東南部防空的不足。

陳維浩說，鷹式飛彈進駐綠島及蘭嶼後，不僅將防空向外推進，如加上空軍志航基地和知本飛彈連的防空系統，台東防空就達到「重層防禦」的目的，形成遠、中、近程的防空網。

合字號登陸艇後方甲板，載運疑為防空鷹式飛彈發射架，碼頭一旁起重車待命吊掛作業。記者尤聰光／翻攝 分享 facebook