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台旅法生效也難實現美高階將領來台 今年漢光還是他？

2018-03-14 11:12聯合報 記者洪哲政╱即時報導

漢光34號演習美軍觀摩團仍由退役上將率團來台，傳仍由退役空軍上將小愛德華．賴斯領...
漢光34號演習美軍觀摩團仍由退役上將率團來台，傳仍由退役空軍上將小愛德華．賴斯領軍。 圖／翻攝美國空軍官網
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美國「台灣旅行法」可望於明日生效，促進台美雙方官員互訪層級提升，包括國防官員、將領在內。但過去1年來縱使有「2017國防授權法案」第1254節內容允許台美每年一度進行「高級軍事交流」的條款加持，我方希望美軍現役高層將領來訪均未實現，今年5月舉行的漢光34號演習，原訂仍由去年擔任美軍觀摩團長的美國退役空軍上將小愛德華‧A‧賴斯率團來台，我方透過美國在台協會與駐美軍事代表團傳達，希望在美方政策可望改變之際，改由現役將領率團來台，並晉見蔡英文總統，但傳目前遭到美方婉拒，而我方還在努力中。

目前礙於台美沒有邦交，我國軍官赴美受訓、參訪、從事軍事交流，在正式場合中美軍皆稱我方人員先生或小姐，不得提及軍階；稱呼我國為台灣（地區），禁稱中華民國；雙方都穿便服，不穿代表彼此國家地位的制式軍服。由民進黨政府與外館推動的「台灣旅行法」生效後，美方政策會否鬆動？我方還在觀察。

但據了解，基於「台灣旅行法」可望生效，我方希望緊接而來的漢光34號演習美軍觀摩團，能改由現役高階將領率團來台；但據了解，這項邀訪幕僚作業按往例已進行近1年，美軍早安排仍由去年率團來台的美國退役空軍上將小愛德華‧A‧賴斯來台，並經美軍太平洋司令部敲定人選並查核切結。太平洋司令部對我方要求暫時婉拒，我方還在努力中。

美國退役空軍上將小愛德華‧A‧賴斯是轟炸機飛行員出身，他於2013年10月10日退役，軍旅最高職務是美國空軍教育訓練司令部（AETC）第30任司令，是一位非裔的上將，職涯中曾多次在亞太地區任職，曾任美國駐日空軍司令、太平洋空軍副司令員與夏威夷太平洋空軍副司令等。據了解，而由於美軍觀摩團結束觀摩後，均會安排進入總統府晉見總統，我方希望此行能成為彰顯「台灣旅行法」的實質意義、凸顯民進黨在台美關係促進上的指標，因此力促美方能由現役將領率團來台觀摩。

對於5月漢光34號演習美軍觀摩團美國退役空軍上將小愛德華‧A‧賴斯率團抵台，國防部上午表示：沒有評論。

國防大學近期召開「漢光34號」演習攻擊軍第2次整備會議，由校長吳萬教上將主持，他強調年度重大演訓目的，在磨練各戰略執行單位指揮作戰能力，以驗證國軍整體作戰計畫的適切性及戰訓整備的周延性，強化聯合戰力，達到維護國土安全的目的；而屆時漢光34號演習兵棋推演攻擊軍「紅軍」將由吳萬教領軍。傳漢光演習後國防大學校長將異動，由副參謀總長陳寶餘接任的呼聲高。

漢光演習美軍空軍

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