首位IDF戰機女飛官郭文靜 單飛出列

相關新聞
海軍爆採購弊案 偵訊前指揮官2018-03-14 00:41
國軍志願役人數 還有3萬缺口2018-03-14 00:07
飛彈襲台民眾也能預警 「空中威脅告警系統」建置完成2018-03-13 18:12
國防部：置重點於精準打擊等不對稱戰力整建2018-03-13 18:12
國軍義務役已經停徵 部隊仍有三萬人缺口2018-03-13 17:47
她想簽陸軍志願役賺錢 網友：想賺錢就來海軍2018-03-13 17:09
萬金將部署新型長程反制飛彈？空軍15日爭取地方支持2018-03-13 16:56
航特602旅黑鷹直升機傳異常 急降林園靶場2018-03-13 11:36
警示燈亮 陸軍黑鷹直升機降落林園靶場檢修2018-03-13 11:17
募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？2018-03-13 11:06
美方曝黑鷹換訓缺失 空勤總隊：不是美國人說的都對2018-03-13 10:34
美前官員：台灣在美國印太戰略扮演堅定角色2018-03-11 15:05
台聯籲增國防預算 恢復徵募兵並行2018-03-11 11:32
戰車女排長結訓下部隊 裝甲女少尉坦克實作開始 ！2018-03-11 11:32
國軍今年營區開放4場次 黃埔校慶打頭陣2018-03-11 10:39
中華民國軍人在美只能穿便服 台灣旅行法能突破嗎？2018-03-11 09:22
裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救2018-02-07 15:53
熱門文章
募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？2018-03-13 11:06
吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」2018-03-13 13:24
陳師孟接受潑漆青年陳情 孫大千：獨派限定？2018-03-13 12:11
段宜康：「狼來了」的余光中不值一頂桂冠2018-03-13 08:29
馬英九由黑翻紅 游梓翔：不是比爛而是選民的成熟2018-03-13 07:26
陳菊遭爆拗飯店折扣 孫大千：檢調不辦 怕陳師孟？2018-03-13 10:17
諷總統府建圍欄 孫大千：代表政府無能2018-03-13 08:14
豈止北農文青總經理？他砲這三個職務酬庸衰到小老百姓2018-03-13 15:18
國安單位爆馬習會資料未交接？馬辦：蔡政府見笑轉生氣2018-03-13 09:50
馬習會有檔案未移交？ 洪孟楷：蔡都執政兩年還提？2018-03-13 16:15
她想簽陸軍志願役賺錢 網友：想賺錢就來海軍2018-03-13 17:09
侯漢廷：比吳音寧尸位素餐更嚴重 是市府集體失能2018-03-13 07:17
陳菊任總統府秘書長？林濁水：內臣權重必是亂世2018-03-13 16:52
談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照2018-03-13 19:08
傳播學者收到陸大學挖角信 年薪從70萬到460萬2018-03-13 13:14
馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？2018-03-13 19:03
馬習會機密未交接? 羅智強：陰溝老鼠只敢匿名放話2018-03-13 16:21
萬金將部署新型長程反制飛彈？空軍15日爭取地方支持2018-03-13 16:56
侯友宜：周錫瑋7年多來對我不關心2018-03-13 13:56
國軍義務役已經停徵 部隊仍有三萬人缺口2018-03-13 17:47
藍嘉義市分裂 陳以真陣營：誰都不幫2018-03-13 14:25
年輕博士心聲：別搞學術「戒急用忍」逼更多人二擇一！2018-03-13 12:54
陸搶人才 台大：政府別讓台灣年輕一代自生自滅2018-03-13 09:39
政府因應慢半拍 陸校年薪近千萬挖角青壯教授2018-03-13 11:09
美方曝黑鷹換訓缺失 空勤總隊：不是美國人說的都對2018-03-13 10:34
首談吳音寧 推薦人陳吉仲：要對外講清楚2018-03-13 18:41
陸方積極搶才 胡幼偉：師資待遇最高年薪500萬2018-03-13 10:53
飛彈襲台民眾也能預警 「空中威脅告警系統」建置完成2018-03-13 18:12
航特602旅黑鷹直升機傳異常 急降林園靶場2018-03-13 11:36
朱立倫、柯文哲藍白聯手 「跨區戰爭」怎麼玩才會贏？2018-03-13 09:00
高市官員被爆以千元爽住高級飯店！宜縣：絕無施壓2018-03-13 11:17
發放重陽敬老津貼 柯P：白痴政策但買票有效2018-03-13 14:57
施壓飯店1800住萬元房？ 陳菊：不可能這樣做！2018-03-13 17:55
保證7年內20％再生能源 賴揆：大家會吃驚政府效率2018-03-13 16:17
大陸高薪挖角台灣教授、博士 賴揆提3問2018-03-13 13:50
赴陸「任教」違法 師大教務長：紅線在哪要劃清楚2018-03-13 10:35
柯文哲：當醫生沒聽過謊話 當政治人物很少聽到真話2018-03-13 10:22
【即時短評】農業靠發錢 是掩飾政府失職最簡單的方式2018-03-13 13:13
首位IDF戰機女飛官郭文靜 單飛出列2018-03-14 04:20
綠議員參選人酸黨黑道堂口化 吳辦：她用麥克風干擾2018-03-13 16:45
留言