海軍爆採購弊案 偵訊前指揮官

2018-03-14 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



2014年的「漢光30號」演習爆採購弊案，使用的2艘CT-3級漁船不符招標資格，竟驗收過關。圖為當年演習現場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

海軍基隆後勤支援指揮部發包採購兩艘ＣＴ３級漁船，計畫改造成布雷艇作為「漢光30號」演習之用，詎料漁船使用執照早已註銷，不符招標資格，海軍卻驗收過關，且布雷艇船艙設計不符規格而無法參與演習；檢調單位懷疑有官商勾結圖利，昨天拂曉搜索海軍後支部等十處所，帶回前指揮官許姓上校及多名現役軍官漏夜偵訊，案情恐向上延燒。

同案被約談者包括具有空軍背景的張姓得標商、崔姓中間人及海軍後支部校、尉級軍官十餘人。檢方為求慎重，昨天由多名主任檢察官帶隊搜索，另批人馬則前往海軍左營基地等重要軍事單位調卷；由於部分資料涉及軍事機密，檢調對搜索行動秘而不宣，偵辦行動相當低調。

據調查，海軍不久前才邀請中外媒體參觀左營外海操演春節戰備狀況，主角是192艦隊三型現役反水雷艦艇的掃／獵雷操演，其中較不引人矚目的布雷作業大隊是近年國軍大規模裁軍中，少數新成立的單位；先前一直保持低調，最近才正式對媒體展出。

海軍提出的國艦國造計畫中，將「快速布雷艇」列為重點發展項目，主因是中共解放軍的「野馬氣墊登陸艇」後航渡威脅提高，國軍在三年前的漢光演習中發現，要在水面上反制氣墊登陸艇，須在航渡路徑上快速布雷，才能達到阻絕或延緩速度效果，決定提前建造「快速布雷艇」以反制氣墊登陸艇威脅。

海軍基隆後支部為配合二○一四年「漢光30號」演習，發包辦理採購兩艘ＣＴ３級漁船，招標金額近千萬元，原先計畫作為拖靶船，後來決變更船艙設計，將漁船改為布雷艇使用，但檢調追查發現，這兩艘漁船早被註銷執照，且得標商僅是台中地區一家資本額不到五萬元的「禮品店」，營業項目根本與船運無關。

另外，海軍基隆後支部在驗收時，明知船艙設計與招標規格不符，無法參與漢光演習，卻仍蓋章驗收，疑有人謀不臧、涉嫌放水情事。

據查，禮品店張姓業者曾匯出一筆款項給崔姓男子，由於崔是後支部前許姓指揮官昔日軍中部屬，兩人常有往來，檢調懷疑張戶頭理的資金是「活動費」，用來關說海軍放水驗收布雷艇。

「漢光30號」演習定調為實彈操演，海軍在蘇花外海實施海上實兵演練，操演科目為防空作戰，反潛作戰，反水面作戰，海上整補，海軍共出動各型艦艇共八十八艘，是近年罕見的大規模演習，時任總統馬英九還首度登上紀德艦校閱。