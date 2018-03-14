國軍志願役人數 還有3萬缺口

2018-03-14 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



依據國防部公布數字，國軍志願役人員總數，距離先前宣稱的「有效戰力」，還有近三萬缺口。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國軍已於今年起停徵一年期義務役，國防部近日也多次宣稱，除了基層軍官外，士官、士兵均達招募標準。但依據國防部公布的數字，去年的志願役官兵編現比為百分之七十八點一，今年目標為百分之八十一，距離國防部曾宣稱「部隊能有效發揮戰力」的九成標準，仍有近三萬人缺口。

官員透露，剛開始推動募兵時，國防部將每年的招募目標訂在兩萬多人，結果達成率一半都不到，飽受立委抨擊。國防部後來將目標與需求脫鉤，依據先前的招募成績，將年度目標訂在一萬出頭，最後每年都順利達標，但即使達標、甚至超標，也無法滿足實際需求。

國防部明天將到立院外交國防委員會進行業務報告，已送到國會的書面報告指出，國軍志願役人力由一○五年的一四萬四六九一人、編現比百分之七十七，一○六年提升至一四萬六七八五人，編現比百分之七十八點一。今年的目標數字為一五萬二三一八人，編現比百分之八十一。

國軍在一○三年完成「精粹案」後，總員額為廿一萬五千人，扣除受訓等臨時人員的「維持員額」一萬九千人後，各單位編制人數總和「編制員額」十九萬六千人。國防部先前曾說，部隊有效發揮戰力，應保持九成編現比，以此推算各部隊實際擁有人數，至少應有一七萬六四○○人。

以此推算，國軍志願役人數距離「足夠」，還有近三萬個空缺。實際上，現有的十四萬六千多人力中，也有部分因為受訓等因素，也屬於維持員額，因此實際的缺員狀況，其實會超過三萬人。

從近年實務狀況發現，因為戰鬥部隊比較辛苦，因此缺員問題，比總平均數字更嚴重。依據立院預算中心去年底發布的報告，國防部即使已經加發「戰鬥部隊加給」，但到去年六月，作為陸軍主力的機械化步兵，編現比還不到六成，其他如砲兵、戰車、裝甲騎兵、防空、反裝甲、特戰、外島步兵、空軍飛彈等單位，編現比都不到八成。