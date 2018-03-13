國防部：置重點於精準打擊等不對稱戰力整建
國防部長嚴德發將於15日首度在立法院外交及國防委員會提出業務報告，書面報告今日送抵立法院。國防部表示，前瞻未來戰爭型態與敵情威脅，國軍在「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導下，依「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想，將置重點於維持「精準打擊」等基本戰力，建立不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備整建。
國防部說，當前朝鮮半島情勢多變，東、南海主權爭議未解；中共持續強化東、南海爭議區域維權力度，直接挑戰美、日在亞太地區整體利益安全。而中共於台海周邊常態性執行遠海長航訓練，已對我形成防衛壓力，更是國人關注的議題。
國防部說，當前國際情勢中共在維護核心利益前提下，積極提升綜合國力與軍事現代化建設；並以兩岸政治分歧作為強化對臺武備的藉口，持續研製及部署各式高新武器，藉機、艦在西太平洋海域頻繁演訓，提升對臺軍事威懾。國軍在聯合監偵機制下，嚴密注蒐共軍組織調整、裝備研製、演訓動態及對我軍事企圖，掌握國際與區域情勢發展，以為預應。
國防部強調，前瞻未來戰爭型態與敵情威脅，國軍在「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導下，依「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想，就作戰需求進行戰力整建，以維持「量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低」的基本戰力為基礎，置重點於建立不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備整建，俾達到使敵無法登陸立足，迫使敵奪臺任務失敗的目標。另持續藉漢光演習、各類聯合作戰操演與後備動員演習，以及擴大軍種交流，強化聯合指揮機制，精進防衛作戰效能。
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