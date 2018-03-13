飛彈襲台民眾也能預警 「空中威脅告警系統」建置完成

2018-03-13 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部長嚴德發將於15日首度在立法院外交及國防委員會提出業務報告，書面報告今日送抵立法院。內容指出，國防部已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於今年萬安演習進行測試。

書面報告表示，國軍基於守護家園的職責，積極強化救災能力，針對天然災害，除依超前部署原則預置兵力，當災害發生時，立即投入災區執行任務之外，亦建置數位化地理資訊資料庫，掌握災害潛勢區狀況。每年均運用相關預算2,000 餘萬元採購抽水機等各式裝備，充實部隊防（救）災能量；持續參加消防署災防訓練，提升國軍災害防救技能，並由各國軍醫院與衛生部隊，完成常態性救護編組及攜行物資整備，強化應變能力。

國防部表示，2月6日23時50分花蓮發生強震，國防部於30分鐘內成立「災害應變中心」，並整合各地方政府支援之搜救人員與裝備立即前運，凌晨4 點前即抵達花蓮投入救援；另各作戰區同

時調集大型機具與專業人力馳援救災與復原工作。