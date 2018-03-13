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萬金將部署新型長程反制飛彈？空軍15日爭取地方支持

2018-03-13 16:56聯合報 記者洪哲政╱即時報導

由於全國各愛國者3型飛彈陣地已規劃完畢，新部署的天弓3型防空飛彈初期以東北部為主...
由於全國各愛國者3型飛彈陣地已規劃完畢，新部署的天弓3型防空飛彈初期以東北部為主；飛指部所屬的「特種飛彈」雄二E採機動發射，駐地不需興建飛彈陣地。萬金營區興建中的飛彈陣地，傳為新型長程「反制飛彈」所需。圖為陸射式雄二反艦飛彈。圖／軍聞社
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空軍防空及飛彈指揮部秘密在屏東泰武鄉的萬金營區興建飛彈基地，引發當地原住民抗爭，由於國軍現役愛國者3型飛彈、天弓3型等彈種均已有駐地，經軍方未證實的訊息透露，這個陣地將部署新型長程「反制飛彈」。空軍不願透露部署彈種，但強調基地有新的官兵進駐，將可繁榮地方。飛指部將在後天在當地舉行說明會，除了國防部外，包括中山科學研究院代表也將派員與會向地方民眾說明，但空軍強調，不會對外界透露部署彈種。

萬金營區目前由陸軍機步旅進駐，營區附近有3個村莊，當地民眾發現，營區工程車近期頻繁出入，鄉民四處打聽，才發現軍方要蓋飛彈基地，引發反彈，質疑軍方在完全未告知原民部落的狀況下就動工，未尊重原住民的土地權益，泰武鄉民代表會要求軍方立即停工，否則將發動抗爭。

由於全國各愛國者飛彈陣地已規劃完畢，新部署的天弓3型防空飛彈初期以東北部為主；飛指部所屬的「特種飛彈」雄二E採機動發射，駐地不需興建飛彈陣地。萬金營區興建中的飛彈陣地，傳為新型長程「反制飛彈」所需。

空軍強調，新基地和其它營區一樣安全，飛彈基地且平時只做一般訓練保養，不發射飛彈；飛指部15日會再召開說明會，在尊重原住民基本法，和兼顧要塞保壘地帶法的保密原則下向居民說明，但不會說明部署彈種。

萬金營區這項工程屬於秘密工程，空軍15日下午將在泰武鄉吾拉魯茲社區活動中心舉行屬東萬金營區興建工程說明會，將由空軍飛指部副指揮官劉孝堂親自面對當地民眾，軍方列席者包括空軍司令部戰備訓練處、中科院、台灣世曦工程顧問有限公司等單位。

屏東萬金營區腹地廣大，目前為陸軍333旅駐地。圖／翻攝Google Earth
屏東萬金營區腹地廣大，目前為陸軍333旅駐地。圖／翻攝Google Earth
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萬金營區飛彈陣地已施工一段時間，基地雛形已現。圖／翻攝Google Earth
萬金營區飛彈陣地已施工一段時間，基地雛形已現。圖／翻攝Google Earth
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