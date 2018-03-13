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她想簽陸軍志願役賺錢 網友：想賺錢就來海軍

2018-03-13 17:09聯合新聞網 綜合報導

有女網友想簽陸軍志願役入伍賺錢，但其他網友建議加入海軍。照片為示意圖，人物與本文...
有女網友想簽陸軍志願役入伍賺錢，但其他網友建議加入海軍。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
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台灣自民國103年至106年，每年約招募15000名志願役士兵，今年起也全面實施募兵制，當兵已成為年輕人收入的一項職業選擇，有名女網友打算簽志願役，入伍賺錢，她上網貼文引起許多網友的討論，還有人直接點名「想賺錢就來海軍」。

原PO在臉書社團「靠北長官2.0」寫道自己是女生，考慮簽志願役，為了存錢，希望出來後有一筆錢可以投資自己，因此想要簽陸軍，但不瞭解軍中福利如何，所以想詢問其他網友的經歷、建議。

有網友不建議簽陸軍，認為「神經病才簽陸軍」、「良心建議，除了陸軍都是不錯的選擇」、「選空軍吧」。還有其他女網友表明「想賺錢就來海軍」，甚至還表示選外島錢更多，留言引來許多人附和，有人說「應該要上艦艇錢才會多吧」、「成功級加給最多，除了潛艦」、「推海軍成功級艦加給多，重點伙食比陸軍好太多了」、「我記得海軍艦艇2兵可以拿到將近4萬樣子，可是要挑海上，陸地單位的海軍沒有加給」、「海軍艦艇兵跟下士的海勤差很多」。

不過也有人不贊成原PO當兵，「投資一定有風險，決定前請詳閱公開說明書。如果你可以凡事不問理由的就去做，那你就可以簽，因為只要不是殺人放火或叫你自殺等犯罪行為，在軍中就只剩下服從，會超級不舒服，超級不習慣，必要時沒有人性跟自由」、「我希望妳想清楚，存錢有很多方法，不見得要選擇這行，如果還是想進來，希望妳別後悔。我自己的感受是，踏入新訓第一年人生充滿迷彩，第二年人生充滿黑白，第三年開始人生充滿黑暗永不見光日」、「下部隊後就開始後悔了啊！不論各軍種，90%以上志願役的官士兵都是如此！」

國防部全募兵制上路，以往志願役要簽3年，今年將招募1年期的志願役軍官，受訓22週後掛階少尉，起薪就是4萬8990元，而根據「國軍人才招募中心」官網簡介，志願役二等兵3萬3625元，一等兵3萬5230元，上等兵3萬6845元，這些待遇包含本俸、專業加給、志願役加給。

志願役

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