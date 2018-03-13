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募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？

警示燈亮 陸軍黑鷹直升機降落林園靶場檢修

2018-03-13 11:17聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍航空特戰指揮部上午表示，該部所屬602旅一架機號923的UH-60M黒鷹直升機，今日上午由新社基地起飛執行任務期間，機組員發現警示燈亮，為確保飛行安全，機組員依標準作業程序，採預警性落地，於9時14分許，順利降落於高雄林園靶場，人機平安。

航特部表示，單位獲報後，已組成檢修小組前往現場協處，並俟完成全面複式檢查後，再行起飛，未來並將秉持以最高安全標準，持續各項飛行訓練。

直升機特戰陸軍

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