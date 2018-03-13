募兵玩很大 國軍美女士官：我想找個人陪我 你願意嗎？

2018-03-13 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍募兵「全員總動員」，不少幹部挖空心思，在社群上分享募兵訊息，拉人入營，一位現役美女士官公開貼出「我想找個人陪我，你願意嗎？」甚至留下聯絡電話號碼。網友紛稱：「我覺得hen可以！」

女士官Hong-Lin Chen在個人臉書貼著上開這個訊息，文隨即強調，她在國軍服務今年第八年，「很樂在其中，也從沒有後悔」，在這八年，她學會了很多做人的道理、處事的方法，也認識了很多於公互相幫忙，於私互相關心的伙伴。

Hong-Lin Chen說，還記得八年前，她連一下伏地挺身都做不起來，在勤勞的訓練之下，現在的她整個進步59倍！八年前的她，想說什麼就說什麼完全不經大腦，現在的我學會凡事三思而後言，多想一下再說出來。

Hong-Lin Chen說，很多人會認為在這裡面學不到什麼，但她卻認為是看自己願不願意學習，一個人的價值是看自己怎麼去創造，也很多人都覺得進來會很浪費時間，但她卻認為是看你懂不懂的怎麼去運用，像她下班跟假日除了吃飯遊樂也會去上課。

「所以我想找個人陪我一起親身感受這些」。

Hong-Lin Chen表示，這禮拜聽到一個新方案，如果你的年齡符合22-32歲又大學畢業，你就可以進來服役一年，月薪$48990，這很適合對國家有熱情又想存一筆錢的人，「如果你聽到這裡已經有點興趣，或者你周遭有適合也符合且有興趣的人

歡迎私訊我或者撥打0909-900xxx。」

她tag：我以我身為中華民國國軍一份子為榮；真心覺得這個一年方案很好很划得來；你的夢想就差在這麼一筆錢去實現它。