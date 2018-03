美方曝黑鷹換訓缺失 空勤總隊:不是美國人說的都對

2018-03-13 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



2月5日在蘭嶼墜毀編號NA-706空勤總隊黑鷹直升機,目前還在打撈中。民進黨立委谷辣斯·尤達卡昨日出示2017年空勤總隊邀請美軍在台技協小組(TAFT)完成一份針對黑鷹機種訓練合約結束時的總結報告,披露空勤總隊換訓時的種種缺失。空勤總隊則反駁:「不是美國人說的都是對的」。

谷辣斯·尤達卡在她的臉書粉絲專頁出示她在立法院質詢空勤總隊隊長董劍城等人的過程(

https://www.facebook.com/kolasyotaka.tw/videos/2028105610790590/)。

谷辣斯·尤達卡表示,為了後送蘭嶼的病患,黑鷹直升機2月5日在雷達上的光點消失,6名弟兄姊妹失去生命,2月6日以後因為花蓮地震,媒體報導蘭嶼空難的篇幅急遽縮小,被很多人遺忘,但她不會遺忘。

她認為,再好的飛官、再好的機師、再好的教練,若進入一套不健康的制度,被制度犧牲的風險是很高的,乘客也是。所有加入軍、警的弟兄姊妹都有權利在合理、安全的環境中工作。

但谷辣斯·尤達卡說,她很遺憾發現一份報告,2017年空勤總隊邀請美軍在台技協小組(TAFT)完成一份針對黑鷹機種訓練合約結束時的總結報告,該報告寫出該名美軍教練訓練的心得,其中有許多負面評論:

「一半以上的課程,是由那些馬上前往總隊部的學員參加,他們不會在第一線的工作。(A large amount of personnel were trained during the course of day to day operations on an as needed basis as well」。

「將人員安置在他們不具備資格的職位上,也沒有足夠的經驗來滿足上述職位(more than half of some of the classes were attended by students that immediately left for NASC HQ’s and they would never contribute to the work effort of the local level」。

「TAFT以及美政府代表已向總隊作出無數次建議,說明UH-60M不是傳統的機型,需要全新的維護等級,飛行技能,資源管理及後勤支援(Countless times the TAFT, we well as the GFR, have advised the NASC that the UH60M is NOT a legacy airframe and requires a whole new level of maintenance, flying skills, resource management, and logistical support)」。

「幾件求生裝備腐蝕程度超過了可用程度,缺乏裝備也減慢了TAFT的一些培訓進度 (Several pieces of rescue gear were corroded well beyong any level of serviceability. The lack of equipment slowed some of the TAFT’s training)」。

「花費了數億美元獲得最先進的飛機和多年的訓練,但是其他需要的東西雖然看起來很小而且無關緊要,但卻擱置一旁,在飛機投入使用時,小細節被忽略了。(Hundreds of millions of dollars were spent to obtain state of the art aircraft and years of training but the other items needed, although seemingly small and inconsequential, fell to the wayside and the small details were overlooked as the aircraft was fielded.」。

谷辣斯·尤達卡說,她同意空勤的反駁,的確,不是美國人說的都是對的,但如果只是把這份報告放一邊,硬說那只是該名美軍教練的「個人意見」而置之不理,就說不過去了吧?