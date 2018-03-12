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蔡總統贈勳尼國總司令 感謝推動軍事合作

2018-03-12 12:31中央社 台北12日電

總統蔡英文今天接見尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯並頒贈一等雲麾勳章，感謝他推動雙邊軍事合作；蔡總統並期盼在兩國緊密互動之下，有更多合作交流，深化兩國邦誼。

蔡總統今天在總統府接見尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯（Julio Cesar Aviles Castillo），這是蔡總統在母喪後，第一個面對媒體的公開行程。

蔡總統致詞指出，阿比烈斯是台灣多年的好朋友，這次是第四次訪問台灣，顯示尼加拉瓜政府對台灣的重視跟情誼。

她特別提到，上個月花蓮發生震災，尼加拉瓜政府跟阿比烈斯第一時間特別來信慰問，讓台灣感到很溫暖，她要代表全體國人表達最誠摯感謝。

蔡總統說，台灣和尼加拉瓜多年來攜手合作，努力追求進步跟發展，去年她出訪尼加拉瓜時也實地了解雙方交流合作計畫，目前兩國在軍事、貿易、經濟、農業以及醫療等領域都有很多交流成果。

她說，阿比烈斯上任以來非常重視台尼軍事的交流，去年前國防部長馮世寬曾訪問尼加拉瓜，並簽署合作了解備忘錄，讓兩國之間的軍事交流更加緊密；這次她特別頒贈一等雲麾勳章，代表對阿比烈斯推動雙邊軍事合作的肯定與感謝，同時希望阿比烈斯持續大力提升雙邊合作的關係。

另外，蔡總統提到，台灣跟尼加拉瓜是重要的盟友，在國際上相互扶持，她訪問尼加拉瓜時，奧蒂嘉總統及夫人也表達積極支持，她非常期盼在兩國緊密互動之下，有更多的合作交流，深化兩國的邦誼。

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