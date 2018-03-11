戰車女排長結訓下部隊 裝甲女少尉坦克實作開始 ！

2018-03-11 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部目前正在實施「裝甲兵科開放女性人力驗證」，關鍵的首批裝甲兵女軍官康嘉馨、何玟蒨，成為女性指揮操作戰車最後的關鍵拼圖。陸軍司令部今日表示，兩人月前已通過陸軍M-60A3與CM11戰車兩種主力戰車的駕駛、裝填、射擊、保養、通信與指揮等綜合鑑測，已順利自裝訓部結訓，返回建制單位擔任戰車排長，將與男性戰車官兵合作，指揮戰車從事戰演訓。

陸軍表示，陸軍官校106年班（86期）畢業的康嘉馨與何玟蒨兩名裝甲女性少尉，已完成為期7個月的裝甲分科班訓練，兩人在分科教育期間，表現正常；其中，康嘉馨受訓成績以第二名結訓。

陸軍司令部表示，康嘉馨分發裝甲542旅、何玟倩則分發金防部守備大隊戰車營，兩人今年2月自裝校分科教育結訓返回建制單位後，適應、學習及表現狀況均正常，表達力、領導力佳，可達成長官交辦任務，單位長官及士官幹部同仁均頗為肯定。

考量戰車、自走砲車裝備特性、操作肌力負荷及女性人員身高、體能及力量限制條件等相關因素進行評估後，軍方在104年輔導女性士兵接受戰車裝填及戰車駕駛等專長訓、105年起士官二專班女性均開放選填裝甲兵科，並實施戰車領導士、射擊士、駕駛士、裝騎領導士等士官專長訓練，陸軍司令部正持續追蹤，評估女性裝甲兵生活適應與工作狀況。而在戰車上各項操作職缺都有女性士官兵後，最後關鍵指揮戰車的女性車長，現在終於下部隊。

考量狹窄戰車空間的特性，軍方是否安排全車均為女性的戰車單位？陸軍透露，目前沒有這個計畫，戰車排均男女混編，康、何兩人將在戰車上指揮男性戰車兵從事戰演訓任務。