戰車女排長結訓下部隊 裝甲女少尉坦克實作開始 ！
陸軍司令部目前正在實施「裝甲兵科開放女性人力驗證」，關鍵的首批裝甲兵女軍官康嘉馨、何玟蒨，成為女性指揮操作戰車最後的關鍵拼圖。陸軍司令部今日表示，兩人月前已通過陸軍M-60A3與CM11戰車兩種主力戰車的駕駛、裝填、射擊、保養、通信與指揮等綜合鑑測，已順利自裝訓部結訓，返回建制單位擔任戰車排長，將與男性戰車官兵合作，指揮戰車從事戰演訓。
陸軍表示，陸軍官校106年班（86期）畢業的康嘉馨與何玟蒨兩名裝甲女性少尉，已完成為期7個月的裝甲分科班訓練，兩人在分科教育期間，表現正常；其中，康嘉馨受訓成績以第二名結訓。
陸軍司令部表示，康嘉馨分發裝甲542旅、何玟倩則分發金防部守備大隊戰車營，兩人今年2月自裝校分科教育結訓返回建制單位後，適應、學習及表現狀況均正常，表達力、領導力佳，可達成長官交辦任務，單位長官及士官幹部同仁均頗為肯定。
考量戰車、自走砲車裝備特性、操作肌力負荷及女性人員身高、體能及力量限制條件等相關因素進行評估後，軍方在104年輔導女性士兵接受戰車裝填及戰車駕駛等專長訓、105年起士官二專班女性均開放選填裝甲兵科，並實施戰車領導士、射擊士、駕駛士、裝騎領導士等士官專長訓練，陸軍司令部正持續追蹤，評估女性裝甲兵生活適應與工作狀況。而在戰車上各項操作職缺都有女性士官兵後，最後關鍵指揮戰車的女性車長，現在終於下部隊。
考量狹窄戰車空間的特性，軍方是否安排全車均為女性的戰車單位？陸軍透露，目前沒有這個計畫，戰車排均男女混編，康、何兩人將在戰車上指揮男性戰車兵從事戰演訓任務。
國防部今年7月召開性別平等專案小組第26次會議，陸軍司令部及海軍司令部分別針對裝甲兵科開放進用女性人力及艦艇含潛艦職缺開放進用女性人力提出研析報告，供性別平等委員會討論及提供建議，將持續追蹤開放進度及成效，於驗證結束後提出結案報告。
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