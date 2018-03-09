海軍無人機墜國小旁 嚇壞師生

2018-03-09 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ／屏東縣報導



海軍一架銳鳶無人機昨天墜毀屏東縣泰武鄉武潭國小平和分校旁林地，軍方將殘骸陸續搬出。 記者蔣繼平／攝影 分享 facebook

海軍海上戰術偵搜大隊一架銳鳶無人機，昨天上午進行例行性偵蒐任務時，墜毀屏東縣泰武鄉武潭國小平和分校旁，墜毀時巨大爆炸聲和火光，讓在百公尺外的師生直呼「好恐怖」。

據了解，失事的銳鳶中型無人機，機身全長五點三公尺，翼展八點七公尺，最高速度一百八十公里，最高飛行高度四千五百七十二公尺，原已在陸軍服役六年，去年九月初才移撥給海軍，專責海上戰術偵蒐，對台灣周邊海域的不明船艦進行監控，目前駐地在屏東空軍基地。

海軍海上戰術偵搜大隊長吳奇軒表示，失事的銳鳶無人機昨天執行例行性偵蒐任務，沒想到發生意外，軍方感到非常抱歉；至於失事原因，已組成專案小組配合中科院調查。軍方指出，無人機飛行的地區，是規劃中的路線，並無偏離情形。

平和分校有四十六名學生，上午八點五十分意外發生時，學生們正在辦公室外集合投票選舉模範生，目擊學生表示，當時上空突然傳來巨大引擎聲，循聲抬頭看見一架飛機在空中轉了兩圈，隨即墜落在一百公尺外雜林地。

無人機的殘骸。 記者蔣繼平／翻攝 分享 facebook

「爆炸火光很大，好恐怖！」英語老師劉馨雅說，當時天空傳來尖銳像賽車的引擎聲，無人機經過校舍屋頂隨即摔落，瞬間爆炸起火。校方趕緊報警，並動員師生幫忙滅火，消防人員趕到後迅速撲滅火勢，並由警方拉起封鎖線，軍方也派員收拾殘骸、清理現場，調查可能失事原因。