海軍無人機墜國小旁 嚇壞師生
海軍海上戰術偵搜大隊一架銳鳶無人機，昨天上午進行例行性偵蒐任務時，墜毀屏東縣泰武鄉武潭國小平和分校旁，墜毀時巨大爆炸聲和火光，讓在百公尺外的師生直呼「好恐怖」。
據了解，失事的銳鳶中型無人機，機身全長五點三公尺，翼展八點七公尺，最高速度一百八十公里，最高飛行高度四千五百七十二公尺，原已在陸軍服役六年，去年九月初才移撥給海軍，專責海上戰術偵蒐，對台灣周邊海域的不明船艦進行監控，目前駐地在屏東空軍基地。
海軍海上戰術偵搜大隊長吳奇軒表示，失事的銳鳶無人機昨天執行例行性偵蒐任務，沒想到發生意外，軍方感到非常抱歉；至於失事原因，已組成專案小組配合中科院調查。軍方指出，無人機飛行的地區，是規劃中的路線，並無偏離情形。
平和分校有四十六名學生，上午八點五十分意外發生時，學生們正在辦公室外集合投票選舉模範生，目擊學生表示，當時上空突然傳來巨大引擎聲，循聲抬頭看見一架飛機在空中轉了兩圈，隨即墜落在一百公尺外雜林地。
「爆炸火光很大，好恐怖！」英語老師劉馨雅說，當時天空傳來尖銳像賽車的引擎聲，無人機經過校舍屋頂隨即摔落，瞬間爆炸起火。校方趕緊報警，並動員師生幫忙滅火，消防人員趕到後迅速撲滅火勢，並由警方拉起封鎖線，軍方也派員收拾殘骸、清理現場，調查可能失事原因。
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