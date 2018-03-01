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藍天行動聯盟記者會

2018-03-01 11:15聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

藍天行動聯盟今天上午舉行記者會，為受傷的謬德生祈福。記者鄭清元／攝影

藍天行動聯盟今天上午舉行記者會，為受傷的謬德生祈福。記者鄭清元／攝影
藍天行動聯盟今天上午舉行記者會，為受傷的謬德生祈福。記者鄭清元／攝影
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