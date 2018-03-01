國艦國造拉警報 海軍新型兩棲船塢登陸艦第5度招標

2018-03-01 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍新型兩棲船塢登陸艦今日第5度招標，同樣以46億元3576餘萬元預算，採最有利標，計畫本月8日開標，標案再度言明此次招標將不受須有3家以上合格廠商投標的限制，希望將造艦案標出。

海軍代號「鴻運計畫」的新型兩棲船塢運輸艦，歷經四次流標，國防部採購室今天（1日）公告第五度招標，船體載台預算仍為46億3576萬元。希望能順利標出，為蔡政府「國艦國造」政策衝出政績。

海軍計劃，耗資62億9700萬元，在5年內興建1艘新型兩棲船塢運輸艦原型艦，預劃在2021年交艦測試後服役，計劃用以取代旭海級船塢登陸艦，希望大幅提升國軍兩棲登陸的速度與能量與國外人道救援能力。預算中船體載台原規劃37億204萬元，供民間投標，其他預算用於武器系統、技術服務等。

但「鴻運計畫」招商過程不順。國防部去年4月12日至5月10日起首度對外公告招商，最後竟因無造船廠投標而撤案；6月21日至7月10日二度招商，僅有中信造船一家投標，不符「政府採購法」須三家以上合格廠商投標的規範，流標收場；國防部7月12日再度公告招商時，此次依「政府採購法」已不受三家廠商投標的條款限制，最後仍僅中信造船投標，但國防部截止投標後進行資格審查，卻發現中信造船計畫書所提裝備系統缺項，不符招標規範，因此被判定為資格不符，導致該案第三度流標；國防部今年1月19日第四度招標，將預算提升到46億餘元，2月26日截標，但最後竟仍流標。國防部緊急在今天第5度招標。

規劃中的新型兩棲船塢運輸艦排水量1萬噸，艦身長度為153公尺，續航力約7千海浬，船速最高21節，戰時可搭載兩棲登陸艦運載作戰用兩棲登陸艦艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車與直升機等；兩棲船塢運輸艦在平時可作為海上野戰醫院，若遇國外發生重大天災時，可執行跨國人道救援任務。