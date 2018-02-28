美防衛專家：美須改變政策 售台戰機潛艦

2018-02-28 03:56 中央社 華盛頓26日綜合外電報導



中國隱形戰機J-20最近在南海出現。美國前國防部貿易安全政策副次長布萊恩呼籲，美國應重新思考並建構對台灣的政策。歐新社 分享 facebook 一名前美國官員撰文說，為因應區域權力政治改變以及中國挾先進軍事科技逐漸成為挑釁者，美國必須大幅改變對台政策，出售F-35戰機、潛艦和薩德（THAAD）反飛彈系統給台灣。

雷根政府時期的五角大廈資深官員布萊恩（Stephen Bryen）今天在亞洲時報（Asia Times）發表「美國的台灣戰略亟需再思考和重建」專文，提出上述觀點。

布萊恩指出，中國不僅在南海變得非常挑釁，在台灣海峽也是。中國開始逾越長期以來的台灣海峽紅線，派遣軍機在台灣四周進行巡航，更遠達到日本，向台灣和日本釋出訊息。

多年以來，不論是共和黨或民主黨執政，美國對台灣的支持，頂多只是普普通通。美國提供台灣多數是過時的防衛武器、長期拖延供應軍備、軍事交流多屬虛飾不具功能、以及美國不願面對中國挑釁：這些因素導致台灣大體上只能仰賴自己。

1996年爆發台海危機，柯林頓政府終於派遣航空母艦前往，迫使中國退讓。少了美國支持，台灣的機會渺茫，即便當時台灣空軍和海軍比現在強大。

但是，1996年後，華盛頓對台政策幾乎沒有改變。華盛頓的不作為，多數來自認為「必須」和中國保持良好關係。對美國而言，中國是崛起的強權，也是廣大的市場；台灣被視為不必要的刺激因素，不利和中國的關係。

不過，中國殲20匿蹤戰機（J-20）出現、中國在南海占據島嶼並且予以軍事化、以及日益威脅台灣和日本等美國盟邦，使得情勢為之改變。

布萊恩指出，如果美國想在太平洋地區的未來扮演要角，美國現在最好重新思考既有政策。

他認為，有關台灣的部分，美國必須備妥一項對台灣有用、對美國有利的嚇阻計畫，目前至少有4個重要步驟急需進行，其中3個和軍事裝備有關，1個是政策層面。

首先，美國必須賦予台灣真正的能力，出售F-35戰機給台灣，或是其他功能相同的匿蹤戰機，例如波音F-15SE，以抗衡中國用以挑釁的殲20匿蹤戰機和蘇愷35戰機（Su-35）。

台灣也需要現代潛艦。台灣現有2艘1985年老舊荷蘭潛艦，不足以對付中國日益強大的核子和傳統潛艦艦隊。據傳德國已把U214型潛艦技術轉移給中國，如果屬實，情勢將更為險峻。

由於美國多年來對台承諾提供潛艦始終是口惠而實不至，布萊恩建議，美國政府可向歐洲購買潛艦，置入美國的系統，然後出售或出租給台灣。德國、法國、義大利和瑞典的柴電AIP潛艦都是一流的。

他認為，台灣自製潛艦計畫挑戰很多，缺乏設計團隊、經驗和技術，不能保證成功，而且緩不濟急，美國必須從中協助。

第三，台灣需要更佳和更多數量的飛彈防禦系統。台灣現有的愛國者三型（PAC3）防空飛彈不足以對抗中國尖端的彈道飛彈，台灣需要薩德（THAAD）反飛彈系統或是SM3型大氣層外彈道飛彈攔截系統。

最後，美國對台關係需要大幅變革。美國應該致力達成協議，可在任何危機發生時，使用台灣的空軍基地。這樣的協議可讓中國政府和軍方領袖立即了解，如果中國採取更為侵略性的行為，美國一定會前來協防台灣。

布萊恩說，在目前情況下，由於區域的權力政治改變以及中國挾先進軍事科技逐漸成為挑釁者，美國必須大幅改變對台政策，重新思考如何防衛台灣，以及提升和協助重建台灣的防衛力量。