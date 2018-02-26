228國軍達姆彈殺台灣人？專家：下流的欺騙

2018-02-26 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



達姆彈（立者）又稱為「開花彈」，達姆彈射到人體後會炸開，是高度殺傷力的子彈。本報資料照片 記者林佩均／攝影 分享 facebook

國史館本月22日發表新書，解密國際檔案中的二二八事件，書中提到，當時美國書中披露，美國領事步雷克在1947年3月3日向美國駐中國南京大使司徒雷登呈報的機密報告提到，台灣人達姆彈攻擊，資深國防諮詢委員、軍事專家宋兆文在臉書貼文痛批，這是政府卑鄙下流的欺騙。

宋兆文指出，國史館與高雄市立博物館，將散落在海外所謂的機密檔案翻譯成冊，在2月22日舉辦—望轉靜默-新書發表，書中提到國軍70軍使用達姆彈鎮壓台灣人。

他說，這是一種非常可恥的欺騙，每年228前後民進黨必用一些手段，繼續欺騙傻傻的台灣人，今年連達姆彈殺人都搬出來了！達姆彈是打進人體會爆開的歹毒子彈，當年國軍兵工廠完全沒有製造達姆彈的技術，更沒有生產的機具，國軍的任何部隊當然沒有達姆彈；而八年抗戰時，日本卻經常使用達姆彈和毒氣彈殘殺我們軍民同胞。

他表示，達姆彈是英國人發明的，在1897年由印度加爾各答的達姆兵工廠生產，到1899年就被海牙公約禁止使用，口徑是零點303吋，由英國造的303步槍專用，303步槍子彈是十發裝填，槍上的彈艙成梯型的突出槍腹，與一般步槍完全不同。

228事件登陸的70軍，全軍使用中正式五發子彈裝填的79步槍，子彈是7.92公厘銅頭彈，跟彈頭灌鉛的點303口徑的達姆彈完全不同，達姆彈根本塞不進79步槍的槍膛，要如何用達姆彈去鎮壓？！ 請大家唾棄這種無恥瞎掰的欺騙手段！