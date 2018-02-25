國防部、退輔會人事異動 吳斯懷：清理年改戰場？
行政院下周可望通過軍人年金改革法案，將成為立法院本會期的重頭戲。外傳月退樓地板金額可望提高為少尉一級俸額加計專業加給，達38990元。八百壯士副指揮官、退將吳斯懷昨天晚間透過臉書，以「十問蔡總統」為題，質疑蔡政府力推軍人年改，強調3月1日若讓草案在立法院硬闖過關，代表政府點燃戰火，逼迫退伍軍人決戰，以後遍地烽火，如影隨形只會越演越烈。
吳斯懷指出，國軍軍校如今召不到學生、部隊募不到士兵、基層軍士官缺員50%、中高層軍官人心惶惶，防衛作戰時的部隊主力，後備軍人都在街頭抗爭，動員令生效，「能期待我們含笑為國犧牲嗎？」而派嚴德發、邱國正接掌國防部長、退輔會主委，是來溝通協調解決問題，提振士氣，穩定軍心，還是清理年改戰場？
吳斯懷也質疑，民進黨團總召柯建銘揚言3月1日就打算通過軍人年改法案，請問這是否代表蔡總統的決心和堅強意志？若讓草案強度關山，代表政府拒絕與他們溝通，背信忘義，公然撕毀承諾，「你們點燃戰火，逼迫退伍軍人決戰，以後遍地烽火，如影隨形只會越演越烈，所有後果政府必須承擔。」
吳斯懷「十問蔡總統」全文如下：
一、維護國家安全需不需要戰力堅強，士氣高昂，軍心穩定的軍隊？
二、妳知道軍心渙散的根源在哪裡嗎？政府一心想搞台獨，視憲法如無物，國家認同模糊不清，軍隊不知為誰而戰？為何而戰？
三、妳知道軍隊三信心崩毀的主要原因嗎？少數國軍高官只顧自己權位，屈從政治人物，毫無指揮道德，欺上瞞下，不敢說真話，部隊出事切割自己責任，沒有肩膀為部屬扛過。
四、妳真的了解國軍現況嗎？軍校召不到學生、部隊募不到士兵、基層軍士官缺員50%、中高層軍官人心惶惶，防衛作戰時的部隊主力，後備軍人都在街頭抗爭，動員令生效，能期待我們含笑為國犧牲嗎？
五、八百壯士在立法院前埋鍋造飯陳抗一年多了，一年來超過二十幾位上將到場支持，幾百位將軍多次在帳篷區輪值，十幾萬退伍軍人長期參與抗爭，妳知道我們堅持到底所代表的涵義嗎？
六、大量退伍軍人在國會前抗爭一年多，會動搖軍心士氣，影響兩岸關係，美國政府曾多次關切，政府不妥慎處理，若引發台灣內部動盪不安，不符合美國國家利益，妳聽懂美國朋友警示的真正意思嗎？
七、請問蔡主席及蔡總統，妳到底能不能有效指揮民進黨，能不能掌握國家機器運作，還是令不出總統府？
八、柯建銘說3月1日就打算通過軍人年改法案，請問蔡總統這代表妳的決心和堅強意志嗎？
九、派嚴德發、邱國正接掌國防部、退輔會，是來溝通協調解決問題，提振士氣，穩定軍心，還是清理戰場？
十、如果3月1日軍人年改草案在立法院硬闖過關，代表政府拒絕與我們溝通，背信忘義，公然撕毀承諾，妳們點燃戰火，逼迫退伍軍人決戰，以後遍地烽火，如影隨形只會越演越烈，所有後果政府必須承擔。
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