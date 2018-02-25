國防部、退輔會人事異動 吳斯懷：清理年改戰場？

2018-02-25 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



行政院下周可望通過軍人年金改革法案，將成為立法院本會期的重頭戲。外傳月退樓地板金額可望提高為少尉一級俸額加計專業加給，達38990元。八百壯士副指揮官、退將吳斯懷昨天晚間透過臉書，以「十問蔡總統」為題，質疑蔡政府力推軍人年改，強調3月1日若讓草案在立法院硬闖過關，代表政府點燃戰火，逼迫退伍軍人決戰，以後遍地烽火，如影隨形只會越演越烈。

吳斯懷指出，國軍軍校如今召不到學生、部隊募不到士兵、基層軍士官缺員50%、中高層軍官人心惶惶，防衛作戰時的部隊主力，後備軍人都在街頭抗爭，動員令生效，「能期待我們含笑為國犧牲嗎？」而派嚴德發、邱國正接掌國防部長、退輔會主委，是來溝通協調解決問題，提振士氣，穩定軍心，還是清理年改戰場？

吳斯懷也質疑，民進黨團總召柯建銘揚言3月1日就打算通過軍人年改法案，請問這是否代表蔡總統的決心和堅強意志？若讓草案強度關山，代表政府拒絕與他們溝通，背信忘義，公然撕毀承諾，「你們點燃戰火，逼迫退伍軍人決戰，以後遍地烽火，如影隨形只會越演越烈，所有後果政府必須承擔。」

吳斯懷「十問蔡總統」全文如下：